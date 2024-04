Prefeito em exercício do Rio decreta mudança de nome da Estação BRT 'Pingo D’Água'

O prefeito em exercício do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Guaraná decretou, nesta sexta-feira (26), a mudança de nome da estação BRT 'Pingo D’Água', que se tornará um terminal, para 'Senador Arolde de Oliveira', que faleceu em 2020.

Além de fundador do Grupo MK de Comunicação, com o viés mais forte a MK Music, uma das maiores gravadores gospel do Brasil, Arolde foi nove vezes eleito Deputado Federal. Também atuou como Secretário Estadual de Trabalho e Renda em 2015. Em sua última eleição, em 2018, o político foi eleito Senador pelo Rio de Janeiro. Arolde de Oliveira



Arolde faleceu em 21 de outubro de 2020, por falência múltipla dos órgãos, em decorrência da Covid-19. Ele era casado com Yvelise de Oliveira e teve dois filhos: Marina de Oliveira, que segue cuidando da MK Music, e Benoni de Oliveira, que faleceu em um acidente de ultraleve junto ao noivo de Marina à época, o fotógrafo Sérgio Menezes.

