Gabriel David é eleito novo presidente da Liesa

O diretor de Marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, de 26 anos, foi escolhido como novo presidente da instituição e será empossado nesta sexta-feira (26). Ele será o presidente mais novo a assumir o cargo.



Filho do presidente de honra e patrono da Beija-Flor de Nilópolis, o contraventor Aniz Abrãhao David, Gabriel irá suceder Jorge Perlingeiro, que estava a frente da Liesa desde 2021.

O novo presidente da liga é sócio-fundador da agência de marketing Buzzina Digital e atua como diretor na G&A, uma incorporadora de edifícios. Também trabalhou no ramo de entretenimento, com eventos no mercado musical do Rio.



Em sua participação na Liesa como diretor de marketing, Gabriel liderou a criação e a divulgação da nova marca Rio Carnaval e implementou novidades no desfile, como o show, este ano, de artistas antes do Desfile das Campeãs. Ele também se envolveu em uma polêmica em 2021, ao defender mudanças drásticas, como a alteração do lugar do Sambódromo para a Barra da Tijuca.

Novo presidente da Liga-RJ

A Liga-RJ, que organiza o desfile da Série Ouro, também tem um novo presidente: Hugo Júnior, que é ex-presidente da Acadêmicos de Niterói.

Hugo Júnior é o novo presidente da Liga-RJ | Foto: Reprodução

Ele foi aclamado por presidentes das agremiações da Série Ouro, que estiveram presentes na plenária realizada na noite da última quinta-feira (25), na sede da Instituição.