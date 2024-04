Exposição de arte no shopping Partage

O curso Espaço Educação 4.0, localizado no Shopping Partage, em São Gonçalo, fará uma exposição das obras produzidas pelos alunos, neste sábado (27), a partir das 10 horas, no 2° piso no corredor da loja Boticário.

As obras expostas são de autoria dos alunos e foram produzidas ao longo do curso com o auxílio da equipe de profissionais. A exposição contará com diferentes estilos, contando com quadros que ilustram a natureza, paisagens, personagens de mangás entre outras artes.

Leia também

‘Taça Cidade de Maricá 2024’ inicia neste sábado (27)

Gabriel David é eleito novo presidente da Liesa



A exposição tem como supervisor o professor Emanuel Nascimento e curadoria de Frederica Vieira. A entrega dos certificados aos alunos será das 11 às 12 horas.

A exposição contará com diferentes estilos | Foto: Divulgação

De acordo com Patrícia Long, de 48 anos, mãe de uma das alunas que irá participar da exposição, o curso “Um amigo que disse do lugar, então coloquei ela lá. É bom, ela gosta muito, porque gosta de desenhar, está aprimorando. Como ela é muito tímida, o curso está trazendo a oportunidade dela expor os desenhos e lidar melhor com a timidez.”



Sobre a forma de aprendizagem do curso ela relata que “Ela tem personalidade no desenho, ela gosta de desenhar mangá, o curso dá oportunidade dela aprimorar o desenho e expor.”

A mãe conta ainda que através do curso a filha já está escolhendo uma carreira, ”Ela está pensando em fazer, quando crescer, design ou arquitetura”.

O Espaço Educação 4.0, tem o objetivo de proporcionar atividades educativas, sociais e projetos pedagógicos através de uma metodologia inovadora ao ensinar. As atividades ofertadas são, desenho artístico, pintura em tela e pintura artística, de forma gratuita. O curso atende a todos os públicos, desde crianças (a partir dos 7 anos) até adultos. Ocorre 4 vezes na semana, segunda, terça, quinta e sábado.