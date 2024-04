‘Taça Cidade de Maricá 2024’ inicia neste sábado (27)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inicia neste sábado (27/04) a “Taça Cidade de Maricá 2024” de futebol e futsal, a partir das 8h . Mais de 90 equipes disputam o torneio nas categorias principal, master, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11 e futsal feminino, sendo os primeiros jogos no sistema de mata-mata. As competições ocorrem aos sábados, nos dias 27 e 04 de abril e no domingo (28), além do feriado de 1° de maio. A final do campeonato ocorre no dia 05/05 (domingo).

A categoria sub-17 dá início a competição na manhã deste sábado (27), e a final acontece a partir das 14h40, no Campo do Esporte Clube Figueirense (Caxito).

Já no domingo (28), será a vez da categoria principal estrear na competição. As partidas vão ocorrer no Spar (Inoã), Esporte Clube Figueirense (Caxito), E.C Maricá (Centro), estádio municipal de Cordeirinho e E.C Bambuí.

Serviço:

Taça Cidade de Maricá 2024

Datas: 27 e 28 de abril e 1°, 04 e 05 de maio

Horário: a partir das 9h

Locais: Spar (Inoã), E.C Figueirense (Caxito), E.C Maricá (Centro), E.C Bambuí e Estádio Municipal de Cordeirinho

Confira a programação completa pelo link: https://encurtador.com.br/GHUWX