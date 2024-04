Disque Denúncia abre campanha em prol da localização de procurado

O Disque Denúncia, divulga, nesta sexta-feira (26), um cartaz para auxiliar no inquérito instaurado pela 32ª DP (Taquara), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Igor dos Santos Silva, de 30 anos. Ele é procurado pela polícia após atropelar por duas vezes a ex-companheira, C.S.A, em fevereiro deste ano, na Rua Melancia, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Ele já é considerado um foragido da Justiça.



Em um vídeo gravado pela câmera de segurança localizada na esquina da rua onde o crime aconteceu, imagens mostram o momento em que a vítima passa correndo e pede ajuda ao homem, que passava de bicicleta pela rua. Em seguida, um carro cinza aparece em alta velocidade e atinge os dois, que caem no chão. O carro dá ré e volta a atropelar a mulher, já caída, e depois foge do local do crime.



Contra Igor consta um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelos crimes de Feminicídio C/C Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicídio Qualificado C/C Crime Tentado. Igor já havia descumprido uma medida protetiva de urgência no ano passado, deferida após atear fogo na casa da vítima, em Realengo, também na Zona Oeste.

As buscas seguem para prender o criminoso, e quem tiver informações sobre a localização de Igor dos Santos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.