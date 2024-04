Prefeito recebe empreendedoras da cidade

Cerca de 100 mulheres da última turma de formação do Lidera Mulher, projeto desenvolvido pela Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres em parceria com o Sebrae, foram recebidas pelo prefeito Capitão Nelson, na tarde desta quinta-feira (25). O Lidera Mulher tem como objetivo capacitar e apoiar mulheres para práticas empreendedoras, através de incentivo à qualificação e ao empreendedorismo.

“Nosso governo entende a importância do desenvolvimento da mulher para o crescimento da cidade. Tudo que estiver ao nosso alcance será feito. A Feira da Mulher Empreendedora foi promulgada por mim como lei, pois sei do importante papel desta iniciativa para a cidade e o Lidera Mulher vem se consolidando a cada formação. As gonçalenses podem ter a certeza que o Executivo estará sempre promovendo a melhoria das causas das mulheres”, disse o prefeito.

Desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson, foram formadas 1.068 novas mulheres empreendedoras através do Lidera Mulher. Após a formação do curso, elas são orientadas e incentivadas a colocar em prática o que aprenderam divulgando seus trabalhos no Espaço Lidera Mulher, que fica no Partage Shopping, e na Feira da Mulher Empreendedora, localizada na Praça Dr. Luiz Palmier.

“Podemos afirmar com todas as letras que hoje São Gonçalo tem política pública para a mulher. Tudo que se refere aos serviços destinados às mulheres, sejam eles de combate à violência até ações para empoderá-las, estão sendo feitos no município”, afirmou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Durante o encontro, o prefeito recebeu uma placa de homenagem e agradecimento dos serviços prestados em prol do empreendedorismo feminino na cidade. A mulher responsável por entregar a singela homenagem foi Aurelita Cavalcanti, de 90 anos, que participa ativamente dos projetos desenvolvidos pela Subsecretaria.

“Para mim é uma honra poder participar dos projetos, especialmente da aula de ginástica que traz benefícios físicos e mentais para mim, uma verdadeira terapia”, garantiu Aurelita.