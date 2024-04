Morre Anderson Leonardo, do grupo Molejo, aos 51 anos

Vocalista do Grupo Molejo morre aos 51 anos - Foto: Reprodução

Vocalista do Grupo Molejo morre aos 51 anos - Foto: Reprodução

O cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), conforme anunciou o perfil oficial do grupo Molejo no Instagram. O artista trava um câncer na região inguinal, na área da virilha, desde 2022. Em março, ele também ficou internado para tratar um quadro de insuficiência renal.

Na manhã desta sexta-feira (26), Anderson Leonardo teve uma piora no estado de saúde, que chegou a ser considerado "gravíssimo". Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leia também:

Idosa de 81 anos morre atropelada na RJ-106, em Maricá

Gabriel David é eleito novo presidente da Liesa



O cantor deixa quatro filhos. Esta última, a mais nova, nasceu em 2020, depois que o artista já era avô.



"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", disse a nota.