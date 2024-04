Carro pega fogo em Icaraí, Niterói; vídeo

Um incêndio assustou moradores de Icaraí, na Zona Sul, na tarde desta quinta-feira (25). Um carro de passeio - estacionado na Rua Miguel de Frias, próximo à orla da Praia de Icaraí - pegou fogo. Não relato de feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Confira imagens do incêndio:





Reprodução/Nittrans

Autor: Reprodução/Nittrans | Descrição:

Leia também:



➢ Queda de balão causa incêndio em Jurujuba, Niterói

➢ Escritora Roseana Murray retorna a hospital em São Gonçalo

A via precisou ser temporariamente interditada. Às 15h07, uma das faixas já havia sido liberada.

O fogo começou por volta das 14h34. Não se sabe qual foi a causa do incêndio, que não atingiu outros veículos. O Corpo de Bombeiros informou que agentes do Quartel de Maricá foram acionados ao local para conter as chamas. A empresa pública responsável por monitorar o tráfego na cidade, NitTrans, também está no local.