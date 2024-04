Escritora Roseana Murray retorna a hospital em São Gonçalo

Uma semana após receber alta, a escritora Roseana Murray retornou ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (25). A visita foi temporária; a autora e poeta de 73 anos voltou à unidade para a manutenção dos curativos. Ela se recupera dos ferimentos de um ataque de cães que sofreu durante uma caminhada na rua onde mora em Saquarema, na Região dos Lagos.

Roseana usou seu perfil no Instagram para compartilhar um registro da visita. "Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez", escreveu a autora.

Leia também:



➢ Locais de prova do concurso unificado do governo federal são divulgados

➢ Campo de São Bento, em Niterói, recebe Ação Animal com serviços gratuitos para pets

Nos comentários, seguidores da escritora e celebridades dedicaram mensagens de carinho para a escritora. O ator e cantor Evandro Mesquita escreveu: "Seu amor, sua força e sua luz são emocionantes!". A comediante Dadá Coelho desejou uma boa recuperação para Roseana: "A vida é boa com você. Melhoras, meu amor".

A autora perdeu o braço direito e uma das orelhas após o ataque, que aconteceu no último dia 5 de abril. Ela ficou 13 dias internada e passou por cirurgias na unidade. Os tutores dos cachorros chegaram a ser presos, mas foram liberados para responder em liberdade por acusações de maus tratos aos animais.