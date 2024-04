Queda de balão causa incêndio em Jurujuba, Niterói

A queda de um balão provocou um incêndio florestal em Jurujuba, Niterói, nesta quarta-feira (24). As chamas levaram quase 24 horas para serem completamente apagadas; só nesta quinta (25) o Corpo de Bombeiros conseguiu deter o fogo, que tinha focos próximo ao Forte São Luís, ponto turístico e terreno histórico na região.

De acordo com os agentes, o fogo se concentrou em regiões de difícil acesso na mata de Jurujuba. Bombeiros dos quartéis do Centro de Niterói, de Charitas e do Grupamento de Operações Aéreas trabalharam no combate às chamas. Ao todo, foram 20 agentes acionados, em ação com o auxílio de drones e de dois helicópteros.

Quase 100 lançamentos de água precisaram ser feitos para conter as chamas. Ainda não se sabe exatamente de qual ponto o balão foi lançado ou a autoria do crime. A soltura de balões, assim como sua fabricação, comercialização ou transporte, é considerada crime ambiental e pode acarretar em pena de um a três anos de prisão.