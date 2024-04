Educação convoca classificados no processo seletivo a partir desta quinta-feira (25)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, convoca entre os dias 25/04 e 30/04 os candidatos aprovados no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), processo seletivo que oferece 1.300 vagas para atuar em diversos setores da educação. Os convocados devem comparecer na Universidade de Vassouras (Campus I), localizada na Avenida Roberto Silveira, 437, Centro, nos dias e horários informados no edital de convocação. O documento com o resultado final e com o calendário de atendimento pode ser acessado no link: https://edu.marica.rj.gov.br/.

Os 50 primeiros colocados para o cargo de coordenador de turismo, devem comparecer no endereço indicado nesta quinta-feira (25), às 8h30. Já os classificados entre 51º lugar e o 100º, devem se apresentar às 13h30.

Para o cargo de técnico de enfermagem, os aprovados do 1º colocado ao 30º, devem se dirigir ao local na sexta-feira (26), às 8h30. Também no dia 26, os classificados para os cargos de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, topógrafo e agente de apoio escolar, devem comparecer às 14h30 no local informado.



Todos os candidatos devem apresentar duas fotos 3×4, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho (frente e verso da página da foto e número), PIS/PASEP, título de eleitor, comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, entre outros documentos dispostos no edital.

As contratações terão vigência de um ano, a contar a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada por igual período, conforme perdure a necessidade de contratação. Ocorrendo novas vagas de suprimento emergencial, no prazo de validação da seleção, poderão ser convocados os candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação e a quantidade de vagas. Os candidatos que não forem aprovados dentro do quantitativo de vagas ficarão no cadastro de reserva.