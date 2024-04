Serviço das barcas fará ligação entre o Santos Dumont e o Galeão, no Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro abrirá, nesta quinta-feira (25) uma licitação para que o serviço de transporte das barcas opere também entre os aeroportos Santos Dumont, que fica no Centro do Rio, e o Internacional Tom Jobim, que fica na Ilha do Governador. O final da licitação será no dia 6 de junho, e a partir desta quinta-feira (25) empresas já podem se candidatar para a operação. Há uma série de exigências. As principais delas são: As barcas serão 100% elétricas; a tarifa deve custar R$ 20,00 (no máximo); e a travessia de um aeroporto ao outro deve durar até 35 minutos.

O projeto tem em vista a utilização de sete embarcações, tendo a capacidade de 60 a 100 passageiros. O trajeto deverá funcionar todos os dias, entre os horários de 6h até 23h entre duas estações (uma na Marina da Glória ao lado do Aeroporto Santos Dumont e a outra na Ilha do Governador; Quem precisar desembarcar no Galeão precisará pegar um ônibus elétrico para chegar até o terminal).

É previsto um investimento para implantar e comprar as embarcações de R$ 106 milhões. Esse valor será dividido entre o Município e a futura concessionária. Até R$ 24 milhões serão investidos pela Prefeitura, e a empresa vencedora da licitação de 30 anos será aquela que oferecer maior desconto no aporte público. O secretário Jorge Arraes destacou:"É um trajeto novo, que evita o trânsito em hora de pico na Linha Vermelha e ainda proporciona uma experiência agradável para quem chega ao Rio e já é recebido com alguns dos maiores cartões postais da cidade maravilhosa".

