Casal homossexual denuncia empresa que se negou a fazer os convites de casamento

Os noivos Henrique Nascimento e Wagner Cardoso, registraram um boletim de ocorrência por homofobia, na madrugada desta quarta-feira (24). O casal foi vítima de uma empresa que se negou a prestar o serviço por não fazer "convites homossexuais". O caso repercutiu nas redes sociais e após uma amiga de um dos novos postar o caso na rede social X (antigo Twitter).

Essa amiga divulgou um print da conversa dos noivos com os responsáveis da empresa Jurgenfeld Ateliê. O casal é recomendado a "procurar uma papelaria que atenda as necessidades deles". Ela também expôs o posicionamento que o ateliê publicou nas redes sociais, que foi apagada depois.

Um dos responsáveis chegou a fazer um vídeo, alegando que a atitude da empresa era por "questões de princípios": "Acho engraçado porque quem tacha as pessoas de homofóbicas dizem que as pessoas que são 'homofóbicas' têm que aceitar o seu posicionamento, mas, ao mesmo tempo, não percebem que o argumento que elas usam para validar aquilo que acreditam é o mesmo argumento que as acusa também. Que nós temos que aceitar aquilo que elas são, mas as pessoas não podem aceitar que nós fazemos dessa maneira".

A publicação completa que o ateliê utilizou para se defender:

"Existe "heterofobia"? Tai uma pergunta que deveria ser introduzida nos livros de filosofia desse século diante de tantas barbares [sic] que temos visto. Hoje, chegamos ao nosso ápice! Não aguentamos mais ter que aguentar tantas críticas e questionamentos sobre o fato de NÃO REALIZARMOS casamentos ou eventos homossexuais, como dissemos no vídeo acima.

Quando começamos nossa empresa estabelecemos princípios dos quais lutaremos até o fim, independentemente da opinião da maioria da sociedade ou qualquer baboseira dessas que todo mundo tem falado hoje em dia. Aqui, na nossa empresa acreditamos na FAMÍLIA COMO ELA É e não estamos pedindo pra ninguém que acredita ao contrário mude de pensamento ou de posicionamento, ao contrário, se você é mulher e casou com mulher, continuem casadas, se você é homem e casou com homem, então por favor continuem casados, porém AQUI nós fazemos dessa forma e será dessa forma.



Não esqueçam que vocês pedem por uma inclusão que aceita os "diferentes" excluindo os "diferentes" de vocês. Coloco "diferentes" entre aspas porque o fato de você ser homossexual ou heterossexual não te faz melhor ou pior do que ninguém, por isso, você não merece privilégios ou benefícios por isso. Se fossemos uma empresa que faz apenas casamentos homossexuais e não faz casamentos heterossexuais, seriamos politicamente corretos e estaríamos arrasando de orçamento da galera que assiste Globo e escuta Anita, porém AQUI NAO FUNCIONA ASSIM.

'E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.' Genêsis".

