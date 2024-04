Niterói será sede do 4º Festival Niterói Paradesportivo neste final de semana

No próximo dia 27 de abril, Niterói vai sediar um dos principais eventos já realizados no município que envolve muita superação, esporte, determinação, talento e inclusão: o 4º Festival Niterói Paradesportivo. Com desportistas que se destacam em cinco modalidades, o festival que acontecerá no Fluminense Atlético Clube, no Centro da cidade. Os jogos e apresentações prometem emocionar o público. A entrada é gratuita.



Este ano, o 4º Festival Niterói Paradesportivo continua oferecendo uma plataforma inclusiva e dinâmica para a integração de pessoas com deficiência. Com uma programação diversificada, que inclui torneios, jogos de exibição, palestras e clínicas práticas, o evento visa inspirar a comunidade a apoiar e participar das iniciativas paradesportivas em constante crescimento. O festival é uma realização do Instituto Faça Sua Parte (Faspar) e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói.



“O Festival é um momento de troca de informações. É uma ótima oportunidade para uma experiência paradesportiva que todos deveriam vivenciar e com atletas renomados que servem como exemplo de superação e de que é possível. É uma oportunidade única para todos, com ou sem ser portadores de deficiência, se envolverem e se beneficiarem desta experiência enriquecedora. O evento é aberto ao público em geral, com acesso gratuito, garantindo que a inclusão e a diversidade sejam celebradas em sua plenitude“, explica um dos idealizadores do Festival, Raphael Emilião.



Dentre os paratletas renomados confirmados para o evento, destacam-se: Gabriel Mataruna: Número 1 do ranking nacional na categoria Classe 3 de Tênis de Mesa para Cadeirantes. Moisés Santoro: Tetracampeão mundial de Parajiu-jitsu. Lucas Araújo: Atleta com passagem pela seleção brasileira de Bocha Paralímpica e vice-campeão brasileiro em 2023 e Mestre Darci: Cadeirante praticante de Capoeira.



"Já realizamos o festival há alguns anos totalmente inclusivo e entendemos que é muito importante estarem inseridos nas práticas esportivas. Está numa das metas da secretaria incluir esse público. Cada vez mais vamos fazer essa inclusão. Temos também o pessoal do surf, canoa. Existe esse evento e outros projetos como o PCD em Movimento e o Ao Mar em Itaipu. São projetos que incluem adultos e crianças e vamos fazer cada vez mais“, afirmou o secretario de Esporte e Lazer, Rubem Goulart.



Este ano, o festival apresenta uma variedade de modalidades que desafiam limites. A Bocha Paralímpica é uma delas com um jogo de precisão e estratégia e habilidade para superar obstáculo.



Tênis de Mesa para Cadeirantes é um dos esportes onde a velocidade e a técnica se fundem em uma batalha de reflexos e destreza, demonstrando o domínio absoluto sobre a mesa.



Já no Futebol 7, será versão adaptada do esporte mais popular do mundo. O festival contará ainda com Capoeira que unirá música e expressão individual celebrando a cultura brasileira. Parajiu-jitsu: Onde a força mental e física se combinam em uma exibição de determinação e técnica, mostrando como a superação é a chave para o sucesso.



Além das emocionantes competições, o festival contará com a presença de equipes confirmadas que representam o melhor do paradesporto e da inclusão social: Projeto Maricá Cidade Olímpica: Um projeto de alto rendimento para PCD que busca excelência e superação em todas as modalidades.



Outra equipe faz parte do Projeto Luz que é dedicado a crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades para crescimento e desenvolvimento através do esporte. O Esporte Presente, projeto social de Maricá, utiliza o esporte como ferramenta de transformação e inclusão na comunidade.



Associação de Jiu-jitsu Paradesportivo do Estado do Rio de Janeiro também estará presente com um grupo dedicado à promoção do jiu-jitsu entre pessoas com deficiência, demonstrando que o esporte é para todos.



Grupo IE de Capoeira com Inclusão de PCD é um grupo que utiliza a capoeira como meio de inclusão e empoderamento para pessoas com deficiência, celebrando a diversidade e a cultura brasileira.



O 4º Festival Niterói Paradesportivo é mais do que um evento esportivo; é uma celebração do potencial humano, da resiliência e da capacidade de superação.



Serviço:



Local: Fluminense Atlético Clube - Fluminensinho, Niterói, RJ.



Data: 27 de abril de 2024.



Horário: Das 09:00 às 15:00.

