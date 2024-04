'Lua Cheia Rosa' será visível em todo o país nesta terça-feira (23)

O fenômeno da “Lua Cheia Rosa” será visível em todo o Brasil nesta terça-feira (23). Porém, apesar do nome, a Lua não terá nenhuma mudança de cor. Para observar o fenômeno, não é preciso nenhum equipamento especial: só olhar para o céu quando a Lua surgir no horizonte, perto de 17h32 da tarde no horário de Brasília.

O nome “rosa” foi dado por povos nativos dos Estados Unidos porque a flor desabrocha nessa época do ano, quando é primavera no Hemisfério Norte.

Superluas x Lua Cheia

A “Lua Cheia Rosa” não é considerada uma superlua. Uma “superlua” ocorre quando a lua cheia acontece próxima ao perigeu (quando ela está mais próxima da Terra), o que resulta em uma lua cheia ligeiramente maior e mais brilhante do que as demais.

Esse período é chamado de perigeu porque o nosso satélite natural aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (microlua) – quando está mais distante.

Por isso, nem toda lua cheia é considerada uma superlua.

Segundo o calendário astronômico do Observatório do Valongo, da UFRJ, o ano de 2024 terá duas superluas:

Uma entre os dias 17 e 18 de setembro

E outra em 17 de outubro