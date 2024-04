Guarda Municipal resgata a segunda jiboia em apenas uma semana

Jiboia, com cerca de 2,5 metros, foi devolvida à natureza - Foto: Divulgação

Pela segunda vez em apenas uma semana, agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal de Maricá resgataram e devolveram à natureza uma cobra da espécie jiboia, com cerca de 2,5 metros de comprimento. A ação foi realizada neste sábado (20) no bairro Pedreiras, região central da cidade, e a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP).

Os agentes foram até a casa do morador por volta das 14h20 e encontraram o réptil nos fundos da residência, perto de um barranco. O imóvel não tinha muro ou cerca de proteção, o que facilitou a entrada da serpente no local. O grupo a capturou e recolocou em seu habitat natural, mas o local da soltura não foi divulgado pela equipe.

No domingo passado (14), outra jiboia já havia sido resgatada pelo Gedam no Jardim Interlagos, na região litorânea. O animal com 2 metros de comprimento estava em uma construção. Os agentes também a capturaram e devolveram à natureza em uma área ade mata, na Restinga de Maricá.

Orientação para a população

A Guarda Municipal orienta a população a acionar a patrulha ambiental por meio dos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat.

A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.