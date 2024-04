Salve Jorge! Saiba onde celebrar o santo em Niterói e São Gonçalo

Na próxima terça-feira (23) será celebrado o dia de São Jorge, o santo padroeiro da Cavalaria do Exército Brasileiro, dos escoteiros e da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, além de diversos países, como Inglaterra e Portugal. A festa dos fiéis está preparada para trazer toda glória e respeito a um dos santos mais exaltados no mundo. Confira como ficará a programação das igrejas e tendas espíritas de São Gonçalo e Niterói para a data.

Em São Gonçalo

A Capela de São Jorge, no Lindo Parque, realiza um tríduo, nesta sexta-feira (19), sábado (20) e na segunda-feira (22), com missas temáticas a partir das 19h. O objetivo é preparar a comunidade para a missa do santo padroeiro.

No dia 23, quando é oficialmente celebrado o dia de São Jorge, os festejos terão início a partir das 06h com a Alvorada. Às 07h e 10h serão realizadas missas e a partir das 11h30 será servido um almoço com a opção de Angu à Baiana. Já às 16h, ocorrerá outra Santa Missa com o terço mariano e foco nas pastorais e movimentos. A procissão pelas ruas do bairro acontece às 18h. Para finalizar, a Santa Missa das 19h encerra as celebrações do dia.

A Capela de São Jorge, no Lindo Parque, celebra o santo padroeiro | Foto: Divulgação

Uma outra capela também denominada Capela São Jorge, localizada no Sacramento, está organizando suas festividades ao santo desde a última quinta-feira (18). Nesta sexta (19), às 18h, será realizado o terço de consagração à festa; No sábado (20), às 17h, acontece o 1º dia do Tríduo, com a Santa Missa; No domingo (21), de 12h às 14h terá o almoço de São Jorge, com o 2º dia do Tríduo às 18h; Na segunda-feira (22), às 18h, será realizado o 3º dia do Tríduo com a Celebração das Luzes. Já na terça-feira (23), Dia de São Jorge, a festa começará cedo, a partir das 6h, com a Alvorada. Às 10h será realizada a benção dos objetos devocionais e às 18h será celebrada a Santa Missa, e, logo após, a alvorada de fogos e barracas.

A Capela São Jorge localizada no Sacramento também se organizou para a festividade | Foto: Divulgação

Em Niterói



A Igreja São Jorge, que fica no Centro de Niterói, também está com uma programação especial em comemoração ao santo padroeiro. No sábado (20), às 19h terá o início do Tríduo com Missa. No domingo (21), o 2º dia do Tríduo acontece às 9h, com Missa Dominical e na segunda-feira (22), às 19h, o 3º dia do Tríduo com Missa. Já na terça-feira (23), dia do Glorioso São Jorge, as celebrações começam às 6h, com a Alvorada. Nos horários de 6h30, 8h30 e 10h30 haverão missas campais. Às 12h acontece o Terço Mariano e às 14h30 o Terço da Misericórdia. Para finalizar, às 15h e às 17h serão celebradas outras duas missas campais. Logo ao fim da última missa, haverá a tradicional procissão percorrendo as principais ruas do centro de Niterói.

A Igreja São Jorge fica no Centro de Niterói | Foto: Divulgação

A Capela de São Jorge e Santa Bárbara, que fica no Barreto, em Niterói também celebrará o santo padroeiro. Dos dias 20 à 22 de abril será realizado o Tríduo com missas às 19h. Já na terça-feira (23), dia de São Jorge, haverá a Missa dos Devotos a partir das 8h, com a Missa Pelas Famílias ocorrendo em seguida, a partir das 9h30. Às 10h30 haverá a Missa pelos enamorados e às 12h será servida uma deliciosa feijoada de São Jorge. Às 15h será rezando o Santo Terço e a Ladainha de São Jorge. Para finalizar o dia, partir das 17h haverá a procissão e a Missa de Gratidão.

A Capela de São Jorge e Santa Bárbara fica no Barreto, em Niterói | Foto: Divulgação

Serviço:



- Capela de São Jorge, no Lindo Parque, está de endereço novo, localizada agora na Rua Alexandre Brunet, S/N, no Lindo Parque - SG.

- Capela de São Jorge localizada no Sacramento fica na Estrada Santa Isabel, 1462, Sacramento - SG.

- Igreja de São Jorge fica na Rua Dr. Alcides Figueiredo, no número 16, no Centro, bairro de Niterói.

- Capela de São Jorge e Santa Bárbara fica na Rua Assis de Vasconcellos, no número 51, no Barreto, bairro de Niterói.

Celebração para o Santo em Tendas Espíritas

No próximo dia 27 de abril, a Tenda Espírita São Lázaro do Pita (TESL PITA) também estará realizando atividades para a celebração de São Jorge com o "Toque Festivo do Glorioso São Jorge", homenageando Pai Ogum. Essa data também marca os 30 anos de abertura das portas da tenda, por Mãe Maria Helena D´Obaluaê (em memória).

A programação está dividida em duas partes, a primeira, para os ritos especiais de Pai Ogum, onde acontecerá uma Alvorada de Fogos, seguindo um ritual de gira interna para os filhos da casa. E as 19h, a tenda realizará a Festividade pública em Homenagem ao Glorioso São Jorge, louvando Pai Ogum no sincretismo religioso. A comunidade de amigos e frequentadores está sendo instruída a vestir roupas vermelhas em brancas em homenagem a Santo Guerreiro.

A Tenda Espírita São Lázaro irá celebrar São Jorge no próximo dia 27 de abril | Foto: Divulgação

Importância dos 30 anos da casa



De acordo com o Zelador da Tenda Espírita São Lázaro do Pita e autor do Projeto do Museu da Umbanda em São Gonçalo, Pai Fernando D´Oxum, os 30 anos de uma tenda de Umbanda representam um período significativo de compromisso com os princípios e práticas dessa religião.

"A importância da caridade dentro da Umbanda é fundamental e está enraizada em seus ensinamentos e valores tradicionais da Religião. Pela importância dessa data, aqui estão algumas razões pelas quais a caridade é tão crucial na Umbanda, especialmente dentro de uma tenda que completa três décadas de existência:

Princípios Espirituais: A Umbanda ensina que a caridade é uma expressão essencial da espiritualidade. Ajudar os outros, especialmente os menos afortunados, é uma forma de expressar amor e compaixão.

Serviço à Comunidade: A Tenda tem um papel vital na comunidade em que está inserida. Ao oferecer serviços de caridade, como consultas, apoio emocional, cursos e vivências que são passadas a comunidade da mesma, e como instrumento de saúde pública, só em 2023 a Tenda atendeu Gratuitamente mais de 1200 pessoas em suas atividade de consultas com Pretos Velhos e Exus.

Transformação Pessoal: A prática da caridade não apenas beneficia os destinatários, mas também aqueles que a oferecem. Ao se envolver em atividades de caridade, os membros da TESL têm a oportunidade de desenvolver empatia, compaixão e humildade, promovendo assim o seu próprio crescimento espiritual.

Cumprimento dos Ensinamentos Espirituais: Os ensinamentos da Umbanda frequentemente destacam a importância de cuidar dos outros e de ser generoso. A prática da caridade é uma forma tangível de viver esses ensinamentos e demonstrar dedicação aos valores da religião.

Conexão com os Guias e Orixás: Na Umbanda, acredita-se que os Guias e Orixás, entidades divinas, valorizam e abençoam aqueles que praticam a caridade. Ao ajudar os necessitados, os praticantes estabelecem uma conexão mais profunda com essas entidades e recebem suas bênçãos em retorno", relatou.

Serviço:

- Tenda Espírita São Lázaro do Pita fica localizada na Rua Dr. Pio Borges nº2181 – Casa 02 – no Bairro do Pita, em São Gonçalo.

Santo Padroeiro do 12º BPM

Para celebrar o Dia de São Jorge, o 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói irá realizar uma Missa e procissão em homenagem ao Santo padroeiro.

O comandante do 12º BPM, Aristheu de Góes Lopes, convida o público para a celebração, que acontece na próxima terça-feira (23), às 10h.

O 12º BPM fica localizado na Av. Jansen de Melo, 843-899, Centro de Niterói | Foto: Divulgação

Serviço:

- O 12º BPM fica localizado na Av. Jansen de Melo, 843-899 - Centro de Niterói.

