Casa das Artes de SG está na contagem regressiva para reinauguração

Após passar por obras e ter a sua estrutura completamente revitalizada, a Casa das Artes, no bairro Zé Garoto, voltará às suas atividades no dia 26 de abril, movimentando o cenário cultural de São Gonçalo. A exposição "Quintessência", sobre a cultura Hip Hop, abre as atividades desta nova fase do equipamento cultural.

Para sua inauguração, a Casa das Artes Helter Jerônimo Luiz Barcellos, também conhecida como Casa das Artes de São Gonçalo, celebra a abertura da Exposição "Quintessência" - Um Tributo à Cultura Hip Hop em São Gonçalo e a sua reabertura após uma extensa renovação concluída no início de 2024. O local permaneceu inativo por mais de meio ano, iniciando as obras no final de outubro de 2023.

Todo o projeto de reforma do local foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência, por meio de rampas de acesso.

Para celebrar a entrega do espaço revitalizado, uma exposição sobre o Hip hop, que completou 50 anos de história em 2023, mostra à população gonçalense toda a força da cultura que vem das ruas, através da música, dança e grafite.

Dentre os destaques da exposição, há a criação de 30 obras inéditas elaboradas por grafiteiros do município. Todos os artistas foram escolhidos através de uma equipe curatorial selecionada pela secretária Julia Sobreira durante o fórum de hip-hop gonçalense.

A equipe curatorial, composta por Leandro Selectah, Ley Nascimento, Felipe Gaspary, MélanieMozzer, Mika Mikaelli, Pluto e Renata Baz, garante uma seleção diversificada e representativa da cena artística local.

“A reabertura da Casa das Artes é um marco para os artistas gonçalenses. Tendo como tema o hip hop, a exposição “Quintessência” explora os cinco elementos do movimento, colocando sempre como protagonista a cidade. São Gonçalo é um berço de muitos artistas talentosos, apresentar como essa arte nasceu aqui e ganhou os palcos de todo o país é o que queremos mostrar para todas as pessoas que vivem e visitam a cidade” , disse a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

História

A Casa das Artes de São Gonçalo tem uma história rica e significativa. Fundada em 1999, o espaço cultural foi renomeado em 2021 em homenagem ao saudoso professor Helter Jerônimo Luiz Barcellos, uma figura proeminente na cultura e educação local. Desempenhando um papel vital na promoção da cultura, a Casa das Artes proporciona um palco para talentosos artistas plásticos locais, além de ser utilizado para lançamentos de obras literárias, contribuindo para a disseminação da literatura na região.

Serviço:

Data e Hora: 26 de Abril de 2024, às 18h

Entrada Gratuita

Funcionamento: Quarta a domingo, de 10h às 18h-

Local: Rua Cel. Moreira César, S/N - Zé Garoto, São Gonçalo

Visitas Guiadas e Agendamentos: Para agendamentos de visitas guiadas para escolas e/ou coletivos, entre em contato através do e-mail casadasartes.culturasg@gmail.com