Igreja Matriz de SG cadastra voluntários para confecção do Tapete de Corpus Christi

A Igreja Matriz de São Gonçalo está cadastrando voluntários para ajudar na confecção do tradicional "Tapete de Corpus Christi", data que será comemorada no dia 30 de maio.

No formulário, disponível neste link, estão descritas as seis equipes disponíveis para que os voluntários possam escolher, com horários de atuação de cada uma e todos os detalhes necessários. Confira as equipes:

- Montagem, distribuição de kits de corante e coletes: Horários - Quarta (29), das 19h às 23h / Quinta (30), das 6h até o final do evento (em escala). Equipe responsável em organizar os kits com corantes e luvas que serão entregues às Paróquias. O voluntário também ajudará no controle das quantidades e distribuição correta do material. Ao final do evento, será esta equipe que vai recolher os coletes dos voluntários e conferi-los.

- Pátio: Horários - Quarta (29), das 15h às 23h / Quinta (30), a partir das 4h30 até o final do evento (em escala). Os voluntários ajudarão a receber os caminhões da prefeitura e a cuidar do espaço do pátio, assim como controlar a entrada e saída dos portões. Eles também acompanharão a montagem da estrutura no espaço.

- Marcação dos tapetes: Horários: Quinta (30), das 4h30 às 10h. Serão responsáveis em riscar e marcar pela avenida os tapetes com gesso, levando também o molde. Organizarão também a distribuição do sal nos locais indicados.

- Infraestrutura e arrumação: Horários: Quinta (30) das 6h até o final do evento. Apoio necessário para a arrumação das cadeiras e gradil, localizadas em frente ao palco. É necessário disposição para descer com o material do pátio da igreja até o palco e organizá-lo de acordo com o projeto. Em caso de imprevisto com a distribuição do sal, apoiará este serviço. Na parte da tarde, às 15h, dispor as banquetas e gradis para a área dos MESCs. Ao final da celebração, apoiará a equipe de liturgia para desmobilizar o palco.

- Orientação para confecção dos tapetes: Horários: Quinta (30) das 6h às 12h. Durante a confecção dos tapetes, a equipe estará a serviço na avenida para acompanhar, fiscalizar e orientar, além de tirar dúvidas do público sobre a programação. Também deve ficar atenta ao uso correto dos materiais, e vai suprir toda e qualquer eventualidade que ocorra durante a confecção.

- Cordão de isolamento: Horários - Quinta (30) das 14h até o final do evento. Equipe de maior volume que atua durante a Santa Missa e procissão. O voluntário fará o isolamento das procissões e do trio elétrico com o povo, mantendo a segurança e o bom andamento do percurso.

- Apoio à Cruz Vermelha: Horários - Quinta (30) das 6h até o final do evento (em escala). Os voluntários ajudarão a equipe da Cruz Vermelha e os socorristas a chegarem nos locais de atendimento, abrindo passagem e espaço para uma ágil ação. Será necessário participar de uma capacitação, com dia a ser definido.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de maio. Apenas uma função por equipe estará disponível para escolha. Além disso, é necessário ser maior de idade para se inscrever.

Porém, para a confecção dos tapetes não é necessário realizar a inscrição ou ser maior de idade. São mais de seis mil voluntários de todas as paróquias do município, além de colégios e instituições, que se organizam, captam os voluntários e preparam os tapetes ao longo da via.

Pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo, o Padre André afirma que a intenção deste ano é cadastrar 500 voluntários.

Corpus Christi



Fazendo parte do calendário da Igreja Católica desde o século XIII, originada na Bélgica, a celebração representa um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia.

Marcada pela confecção de tapetes de sal, por uma missa e procissão, a data é símbolo da fé católica e reúne centenas de famílias para a festividade.



A comemoração de Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa e é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece como uma simbologia pelo fato de que a Última Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição religiosa. Outro marco importante para o estabelecimento da data é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, é comemorado Corpus Christi.

Programação

A programação começa na segunda-feira, dia 27 de maio, com a apresentação da Orquestra Filarmônica Metropolitana, às 20h, no interior da Paróquia São Gonçalo, que apresentará um Concerto Sacro. A entrada é gratuita, mas para garantir a presença no evento, será necessária a retirada do ingresso digital. Em breve serão divulgados todos os detalhes.

A confecção dos tapetes, no dia 30 de maio, é iniciada a partir das 7h. Como em anos anteriores são utilizados, aproximadamente, 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de xadrez, além das 52 toneladas de sal. Todos os materiais são necessários para os 238 tapetes, que são um Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município.

Os temas dos tapetes deste ano são: Eucaristia - alimento da vida de oração, Ano da Oração (caminho de preparação para o Ano Jubilar), Sínodo, partindo do tema da Campanha da Fraternidade (paz, reconciliação, encontro e ecologia), além dos tradicionais desenhos dos padroeiros das paróquias.

Enquanto os voluntários trabalham na preparação dos tapetes, também a partir das 7h, o Santíssimo será exposto para adoração no interior da Paróquia São Gonçalo. A programação também conta com momento de louvor no palco, das 8h às 10h30.

Na parte da tarde, os gonçalenses irão se concentrar na rua em frente à Paróquia São Gonçalo de Amarante, às 14h, para mais um belíssimo Louvor e recitação do Terço da Divina Misericórdia. Em seguida, às 16h, começará a Santa Missa, sob a presidência do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula. A Paróquia São Gonçalo fica localizada na Alameda Pio XII, nº 86, no Centro.

Procissão

Após a Santa Missa, os fiéis irão percorrer aproximadamente 2 Km, até chegarem ao SESI, onde haverá a bênção. Será uma linda procissão, onde os presentes terão a oportunidade de caminhar com Jesus no Santíssimo Sacramento.

É recomendado que as pessoas, principalmente as idosas e crianças que vierem a participar da Solenidade de Corpus Christi, estejam bem alimentados e hidratados, com roupas leves e devidamente medicados, caso façam uso de alguma medicação.

Exposição Fotográfica

Do dia 15 a 30 de maio, no Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo, acontecerá uma exposição fotográfica inédita com imagens de Corpus Christi, registradas pelos fotógrafos do evento. Porém, a população também terá o seu espaço: a Prefeitura de São Gonçalo abrirá um concurso para escolher as melhores fotos tiradas pelos visitantes.

Aqueles que quiserem participar do concurso devem enviar a foto escolhida, em anexo, para o e-mail concursofotocorpuschristi@gmail.com do dia 22 a 30 de abril. Também deve ser enviado o nome do fotógrafo, cuja imagem deve ser de autoria exclusiva do participante. Serão aceitas somente três fotografias por participante. Não serão aceitas fotografias com efeitos digitais ou manipulação da imagem de qualquer natureza, como bordas, molduras, inserção ou remoção de conteúdo da imagem.

As fotografias serão escolhidas por uma Comissão, votadas sob critérios como: originalidade, religiosidade e qualidade fotográfica. As fotografias escolhidas ganharão espaço na exposição.

Arrecadação de Alimentos

Uma belíssima iniciativa vai fazer parte de Corpus Christi deste ano: Todos os visitantes são convidados a levarem alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para famílias cadastradas nas atividades sociais das Igrejas do município. Serão dispostas quatro tendas, que estarão identificadas nas seguintes localidades: Casa das Artes, no pátio da Paróquia São Gonçalo, no estacionamento da Prefeitura de São Gonçalo e na antiga praça da Marisa. Ao final do evento os itens serão separados e entregues aos responsáveis pela distribuição.

Sob supervisão de Marcela Freitas