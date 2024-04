Dia Nacional do Choro: Horto do Barreto recebe show gratuito nesta terça (23)

Na próxima terça-feira (23) o clarinetista e diretor artístico Whatson Cardozo, junto ao Choro Araribóia, convidam o instrumentista Ronaldo do Bandolim e o cantor e compositor André Jamaica para uma apresentação em homenagem ao Dia Nacional do Choro, no Horto do Barreto, às 11h. O evento, que é realizado pela Fundação de Arte de Niterói, é gratuito.

No repertório, estarão clássicos como "Espinha de Bacalhau", "Um Chorinho em Aldeia", "Carinhoso" e "Yaô", obras de Severino Araújo e de Pixinguinha, aniversariantes do dia. A apresentação contará com os músicos Daniel Karin, no pandeiro, Maico Lopes no trompete, Fabiano Segalote, no trombone, Marcio Hulk, no cavaquinho, Lucas Marques, no violão e Gabriel Policarpo, na percussão.

O Choro Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo de músicos de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira, podendo, assim, fazer shows voltados para a música nordestina, a gafieira, o samba, entre outros.

“Fico sempre muito honrado em poder tocar na minha cidade, com grandes amigos. E, em especial, nesse dia, que é tão importante para a nossa música e para a valorização do Choro e dos músicos de Niterói. Vamos seguir mantendo a nossa cultura viva!”, disse Whatson Cardozo.

WHATSON CARDOZO & CHORO ARARIBÓIA FAZEM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO CHORO

Local: Horto do Barreto – Niterói, Rio de Janeiro

Data: 23 de abril, terça-feira

Horário: 11h

Entrada gratuita

