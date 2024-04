Tem-Tem Jr. é o novo intérprete da União da Ilha para o Carnaval 2025

Visando a disputa da Série Ouro do Carnaval de 2025, a União da Ilha do Governador anunciou nesta segunda-feira (22) a contratação do intérprete Tem-Tem Jr para o Carnaval 2025. Ele chega para ocupar o lugar de Nêgo, intérprete da escola em 2023.

Através das redes sociais, a Ilha publicou: “O intérprete mais premiado do carnaval de 2024 agora é da União da Ilha! Tem Tem Jr. será a voz de nossa agremiação no desfile do próximo ano. Que você possa brilhar muito em nossa escola e nos ajude a alcançar o nosso maior objetivo: retornar ao grupo especial”.

Também pelas redes sociais, o novo reforço da agremiação agradeceu a oportunidade: “A minha alegria atravessou o mar… União da Ilha, prometo honrar a tua bandeira e me doar pra ser abraçado por essa nação e se Deus quiser por muitos anos me torna um filho desse chão, gratidão ao gigante presidente Dr. Ney Filardi ao Donato e toda sua diretoria, alô Mestre Marcelo Santos vamos buscar esse grupo especial. Vamos fazer história papai, comunidade da união da ilha do governador prometo que vou dar muito orgulho pra vocês, juntos vamos em busca da vitória”.

