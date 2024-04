Fernanda Montenegro processa INSS após ser dada como morta

Depois do sambista Martinho da Vila, outra celebridade decidiu acionar a Justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por conta de problemas com a aposentadoria. A atriz de Fernanda Montenegro, de 94 anos, processou o órgão após ser dada como "morta" pelo sistema do benefício e deixar de receber sua aposentadoria e a pensão por morte de seu marido, o diretor teatral Fernando Torres, que faleceu em 2008.

O processo foi aberto em 2022, mas só foi divulgado publicamente nesta segunda (22), pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". De acordo com ele, a atriz já venceu a causa, mas ainda não teria recebido nenhuma quantia do valor cobrado ao INSS desde que o juiz emitiu a decisão, no ano passado. O órgão teria sido sentenciado a pagar todo o valor retroativo devido a ela, que ultrapassa 334 mil reais.

A decisão também estabelecia o pagamento de uma multa de 30 mil reais por danos morais, que foi reduzida para 10 mil após recurso, segundo o colunista. Na ação, a defesa de Fernanda afirma que os pagamentos deixaram de ser feitos em 2019 e que, depois que a atriz não conseguiu realizar a prova de via regularmente durante os primeiros meses de pandemia de Covid-19, ela foi dada como morta pelo Instituto.

O INSS ainda não se pronunciou publicamente a respeito do caso.