No Peru, mulher morre por eutánasia; é o primeiro caso da história do país

A peruana Ana Estrada foi submetida a uma eutanásia no último domingo (21) - Foto: Divulgação - Jessica Alva Piedra/Wikipedia

A paciente peruana Ana Estrada, que sofria de uma doença degenerativa desde os 12 anos, morreu por eutanásia no domingo (21). A informação veio pela sua advogada, Josefina Gayoso. Ana era psicóloga e lutava pela autorização do processo de eutanásia desde fevereiro de 2021. Em julho de 2022 a Suprema Corte de Justiça do Peru reconheceu o direito de Ana Estrada de morrer.

Em comunicado, Gayoso disse que a eutanásia foi realizada de acordo com o "Plano e Protocolo de Morte Digna" aplicável a Ana, aprovado pelo Seguro Social de Saúde do Estado peruano. A advogada de Ana ainda acrescentou: "No domingo, 21 de abril de 2024, Ana Estrada exerceu o seu direito fundamental a uma morte digna e acedeu ao seu procedimento médico de eutanásia. Ana morreu nos seus próprios termos, conforme a sua ideia de dignidade e em pleno controle da sua autonomia até o final".

O método utilizado para a eutanásia de Ana Estrada não foi informado. Desde os 12 anos, Ana sofria de polimiosite (doença incurável e degenerativa que provoca fraqueza muscular progressiva. Desde os 20 anos ela estava na cadeira de rodas.

Em janeiro, Ana escolheu o médico para realizar sua eutanásia após a resolução das observações ao protocolo pelo seguro social. Na época, ela afirmou: "Isto é para mim, exatamente como eu planejei desde o primeiro dia (...). Eu sabia que isso era uma garantia para minha vida. Eu precisava deste sinal verde para viver plenamente nesta última etapa, sem dor, sem angústias sobre o que vai acontecer".

