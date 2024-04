Jogador é vítima de homofobia após assumir affair com Pabllo Vittar

O jogador de futebol Polidoro Junior assumiu, no último domingo (21), que ficou com Pabllo Vittar e acabou sendo alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais. O affair foi exposto primeiro pela cantora, durante o programa 'Sabadou com Virginia', do SBT. Porém, sem citar nomes, ela afirmou apenas que já teve um caso com um jogador famoso. Logo em seguida, o atleta confirmou que a artista estava falando dele.

“Cara, vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo, adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?”, disse Polidoro ao jornalista Leo Dias.

Com a confirmação do affair, o jogador foi alvo de comentários homofóbicos em suas últimas fotos no Instagram. “Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça”, disse um. “É… está difícil saber quem é quem! Todo o cuidado está sendo pouco”, indicou outra. “Ele faz aula de balé, mas diz que luta karatê”, disparou um terceiro.



Polidoro é zagueiro, tem 27 anos e está atualmente sem clube. O atleta ficou conhecido por namorar a ex-A Fazenda Jojo Todynho e outras famosas como a cantora e ex-BBB Karol Conká.