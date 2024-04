Laboratório municipal no Barro Vermelho, em São Gonçalo, recebe melhorias

Não só os equipamentos de saúde de atendimento direto ao público recebem melhorias e reformas em São Gonçalo. O Laboratório Municipal Dr. Armando Gueiros, no Barro Vermelho, passou por uma transformação, nas últimas semanas, sem que os serviços fossem interrompidos. O resultado já está bem aparente: ambientes mais claros e limpos e fachada com características do governo do prefeito Capitão Nelson.

Logo na entrada, já é perceptível a diferença. Toda a unidade recebeu nova pintura interna e externa, revisões elétrica, hidráulica e do telhado e manutenção de forma geral com troca de lâmpadas e torneiras, por exemplo.

“Fizemos uma avaliação geral e todas as manutenções necessárias. O laboratório ainda não tinha as características do governo Capitão Nelson. Agora, ele ganhou a identidade visual e ambientes mais confortáveis para os servidores que lá trabalham”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

O laboratório não atende o público diretamente. O local realiza as análises dos exames de tuberculose colhidos em unidades do município: o teste Baar e o Teste Rápido Molecular (TRM). As análises das microbiologias (estudo das bactérias) nos exames de urina, coprocultura, secreções, fragmentos e sangue também são realizadas no espaço.

“Estamos em uma mudança constante para melhorar os serviços prestados à população. Hoje, liberamos todos os resultados em dia todos os dias. Não há atrasos. Implantamos o sistema com o laudo online. Assim que os responsáveis técnicos assinam os laudos, eles são enviados para as respectivas unidades de origem, agilizando as entregas. Estamos no auxílio ao diagnóstico com bastante rapidez e solidez sem perder a qualidade”, explicou o coordenador geral do laboratório municipal, Dilcimar de Assis Martins.

O laboratório Dr. Armando Gueiros realiza, mensalmente, uma média de 3 mil análises. A cidade também conta com laboratórios particulares conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) para atender algumas unidades e o tempo de entrega dos resultados pode ser diferenciado.