Suspeito de tráfico é preso por latrocínio no Centro de São Gonçalo; vídeo

Um homem, acusado de latrocínio, foi preso na tarde da última sexta-feira (19), no Centro de São Gonçalo, por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Contra ele, a polícia cumpriu um mandado de prisão temporária, expedido pela Vara Criminal de Maricá. Segundo as investigações, o criminoso participou de um roubo que terminou com a morte de um homem, no último fevereiro.

O acusado, que é integrante do tráfico da comunidade Miriambi, em São Gonçalo, foi preso em frente a um shopping, no centro da cidade.

Durante as investigações, outras duas pessoas já haviam sido presas em flagrante pelos crimes de receptação e receptação qualificada.

O acusado foi levado para a sede da especializada, onde prestou depoimento e confessou o crime, segundo a polícia. Na manhã deste sábado (20), ele foi transferido para o sistema prisional.

Delegacia de Homicídios investiga o caso | Foto: Divulgação

A polícia pede que qualquer informação seja encaminhada através do WhatsApp (21) 98596-7156.

