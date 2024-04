São Gonçalo encerra programação da Semana do Livro

O dia 18 de abril foi escolhido para ser o Dia Nacional da Leitura Infantil em homenagem ao dia do aniversário do escritor Monteiro Lobato - Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

Celebrando o Dia Nacional da Leitura Infantil, comemorado no dia 18 de abril, a Secretaria de Educação de São Gonçalo preparou, durante esta semana, atividades de contação de histórias para alunos da rede municipal, em dois locais diferentes em sua sede: o auditório e a biblioteca.

Na segunda-feira (15), a manhã foi das Escolas Municipais Presidente João Belchior Marques Goulart e Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes. Ao longo da semana, 19 escolas participarão da contação de histórias com as professoras Elaine Furlani e Maria Fernanda Xavier.

“Este dia é muito importante para os alunos da Educação Infantil e preparamos essa semana especial para eles. A literatura infantil ajuda no desenvolvimento da criança, trazendo a criatividade e a imaginação. Além disso, estimulando a leitura ainda nos primeiros anos de vida, é possível criar o hábito de ler”, disse a subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes.

Outra educadora participante, a autora do livro infantil ‘Mamãe, brinca comigo?’, Cleia Nascimento se sentiu realizada ao ser convidada para o projeto.

Cleia Nascimento participou com seu livro 'Mamãe, brinca comigo?' | Foto: Divulgação

"Ser convidada para contar a história do meu livro infantil “Mamãe, brinca comigo?” na Secretaria de Educação foi uma grande alegria! Trabalho na rede municipal há quase 26 anos, mas participar como escritora nesse espaço é realmente algo especial!”, celebra.



O dia 18 de abril foi escolhido para ser o Dia Nacional da Leitura Infantil em homenagem ao dia do aniversário do escritor Monteiro Lobato, já que ele é uma das maiores referências em literatura infantil do Brasil.

