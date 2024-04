3ª edição do Maricá Games tem mais de 60 atrações do universo geek; confira

Mãe e filho aproveitando as atrações do Maricá Games - Foto: Layla Mussi

Mãe e filho aproveitando as atrações do Maricá Games - Foto: Layla Mussi

A cidade de Maricá realiza mais uma edição do “Maricá Games” que acontece de 19 a 28 de abril, oferecendo mais de 60 atrações voltadas para a cultura geek, oriental, gamer e de realidade virtual. O acesso é 100% gratuito para toda a população de Maricá e região.

Com o avanço da tecnologia, a cultura também segue evoluindo e um exemplo disso é o Maricá Games 3, que possibilita os visitantes a conhecerem mais sobre o universo de jogos, cosplay e realidade virtual.

O evento está localizado na Av. Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu. Funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h e nos finais de semana das 10h às 22h. As atrações são divididas em três ambientes, entre eles o "espaço geek" que contém um ambiente próprio para oficinas e desafios como o escape room; e o mundo dos blocos para o público infanto-juvenil. Há também um palco onde as principais atrações como Guilherme Briggs, Muca Muriçoca, entre outros, se apresentarão ao longo do evento.

O evento é aberto ao público e totalmente gratuito | Foto: Layla Mussi

Nas arenas, há um espaço montado para jogos que vão desde fliperamas até outros mais atuais, simuladores de automobilismo e ciclismo. Também há a experiência da realidade virtual, que é a combinação de um óculos virtual e uma asa-delta que leva o usuário a conhecer a praia de Ponta Negra em Maricá. Também haverá campeonatos de esportes como LoL (Laughing out loud), Free Fire, Futebol Virtual, e conversas com dubladores e produtores.



Mas as atrações vão além de jogos. Haverá, ainda, oficinas e palestras com psicólogos, fisioterapeutas e atletas profissionais que trabalham com esporte eletrônico.

De acordo com o empresário e organizador do evento, Vinícius Verly, "o Maricá Games é um evento para a família, que vai desde crianças até adultos". "Estamos esperando aproximadamente 60 mil pessoas durantes os 10 dias de evento", revelou.

Neste tipo de experiência é mais comum encontrar pessoas jovens aproveitando os jogos, entretanto como o Maricá Games é acessível para todos, os mais "experientes" também são convidados a se divertir. Segundo a Derli Peçanha, aposentada de 68 anos, "esses tipos de eventos agregam conhecimento". "Gosto de coisas novas. Tá muito legal!", comentou.

Evento gratuito e acessível para todos os públicos. | Foto: Layla Mussi

Estudantes da Rede de Educação da Prefeitura de Maricá e de outras cidades são esperados no evento, em caravanas escolares, acompanhados dos professores. Mas também é possível aproveitar em família. É o caso da agente de endemias Eide de Souza, 35. "Meu filho está igual a um ‘pinto no lixo’, está muito feliz, não parou um minuto até agora. Meu outro filho, que vai vir amanhã, quer ver os youtubers e jogadores favoritos", contou.

Mãe e filho aproveitando as atrações do Maricá Games | Foto: Layla Mussi

O cosplay (uma atividade que consiste em caracterizar-se como personagens) também é muito presente em todas as áreas do Maricá Games, divertindo e encantando o público independente da idade. O cosplay Rafael Carvalho, 36, mais conhecido como “Dr. Estranho” conta como começou a atuar no segmento: “Comecei para acompanhar uma ex-namorada, tomei gosto e agora faço por conta própria por diversão. E virou uma profissão”.

Cosplay do personagem Dr. Estranho. | Foto: Layla Mussi

De modo geral, o evento é uma oportunidade de aproveitar o tempo em família e conhecer um universo de possibilidades ainda pouco explorado no Brasil.



Confira a programação do evento

19/04

Palco Principal

10h: Apresentação e Aquecimento

10h15: Convidados: Flávia “Akakarota” e Vinícius Verly

10h30: Desfile Cosplay

10h45: Convidado: Pedro Mota

11h: Brincadeiras

11h15: Convidado: Hamilton Lacerda

11h30: Bate-papo

11h45: Convidado: João

12h: Apresentação e Aquecimento

12h15: Convidado: Fabiano Horta

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h – 19h: Influencer Alef

20/04



Palco Principal

10h: Apresentação e Aquecimento

11h: Convidados: Flávia “A Kakarota” e Vinícius Verly

12h – 14h: Desfile Cosplay

14h: Feh Dubs

15h: Feh Dubs + Premiação do Concurso Kids

16h – 17h30: Ovirtuu

17h30 – 18h30: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h30: Guilherme Briggs

20h: Bloco Marcha Nerd

Palco Summit

10h: Lampião Games :: “Sobre RPG”

10h45: Waldir Santos :: “Mercado Literário”

11h30: Daniel Martins :: “Ligando Pontos: Muito Além Da Gamificação”

13h30: Nerd Bruto :: “O Desafio De Se Comunicar Sem Emojis”

14h30: Lampião Games :: “Mesa De RPG Com Influencers”

16h: Bate Papo Sobre Board Games Daniel Martins & Nick Bgg Mediação: Nerd Bruto

17h15: Meet & Greet – Guilherme Briggs

19h30: Chance Glasco

Palco Cultural

12h: Apresentação Break Dance

14h – 16h: Batalha De Rima

Arenas Esports

10h: Free Fire Estadual

11h: EAFC Invitational

10h30: League Of Legends Estadual

21/04

Palco principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Teatro Infantil Encanto

12h: Influencer Ithuriana

13h: Influencer Thamas e Ithuriana

14h: Influencer Thamas

15h: Banda Kyori

17h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h: Influencer Vivi

20h: Chance Glasco

Palco Summit

10h30: M&g – Alef

11h: M&g – Victor Correa

11h30: Influencer Jhonatan Carrião

13h: Barcelos “Escola De Mestres”

13h: Meet & Greet – Thamas e Ithuriana

16h: Meet & Greet – Feh Dubs

16h30: Meet & Greet – Vivi

Palco Cultural

11h: Concurso K-pop Individual

17h: Concurso K-pop Grupos

Arenas Esports

10h: Free Fire Estadual

11h: EAFC Invitational

10h30: League of Legends Estadual

22/04

Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Arenas Esports

10h: X1 de Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Free-to-play Arena PC

23/04

Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Arenas Esports

10h: Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Free Fire Emulador by Ferjee

24/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Arenas Esports

11h: Livre Competições Solo + Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Honor of Kings by Ferjee

25/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Arenas Esports

11h: Livre Competições Solo + Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Honor of Kings by Ferjee

26/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Palco Summit

13h30: “Games & Negócios Painel 1 :: Conselho De Municípios Games Da Assespro-RJ: Novas Lideranças

Convidados: Guilherme Duarte Miguel, Rafaela “Rawrafaela” Martins

14h15: “Games & Negócios Painel 2 :: Equipes De Esports: Sonho X Realidade”

Convidados: Vinícius “Vinylol” Linhares, Ingrid Silva

15h15: “Games & Negócios Painel 3 :: Mídias Sociais E Eventos Games | Mediador: Ainda Não Definido”

Convidados: Caroline “Caroles” Santos, Natalia Nunes, Reinaldo Chequer

16h15: “Games & Negócios Painel 4 :: Missão: Desenvolver Os Esportes Eletrônicos No Rio De Janeiro”

Convidados: Cadu Albuquerque, Rennan Costa

17h15: “Games & Negócios Painel 5 :: Saúde E Bem-estar Nos Esports”

Convidados: Tamíris Tavares, Marcella “Cellax” Ferreira

18h15: “Games & Negócios Painel 6 :: Esports Como Objeto De Pesquisa”

Convidados: Rafael Mocarzel, Douglas Barboza

19h15: “Games & Negócios Painel 7 :: Esports Como Ferramenta Social”

Convidados: Patrícia Lima, Rennan Leta

Arenas Esports

11h: Competições 4×4 no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

12h: Competição de Valorant Universitário

27/04

Palco Principal

10h: Orquestra Star Wars

11h: Teatro One Piece

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

14h: Banda Anime Project

16h: Bate Papo com Influencers de Maricá

17h: Apresentação Cosplay Internacional

18h: Muca Muriçoca

Palco Cultural

11h: Concurso Just Dance

Palco Summit

11h: Bate Papo com Influencers

13h: Bruno 30+

14h30: Bate Papo Cosplayers de Maricá

Convidados: Nida, Heide, Thamyres

Mediadora: Ayu Bacos

15h30: Meet & Greet – Muca Muriçoca

Arenas Esports

10h: Free Fire Feminino

11h: EAFC Estadual

10h30: Counter-Strike 2 Estadual

Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Q&A com Cosplayers Internacionais

Convidados: Be Fusion Team, Fabibi, Skei

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

14h: Concurso Cosplay Desfile Profissional

19h: Resultado Concurso Cosplay Desfile Profissional

19h30: Banda Versus

Palco Cultural

11h: Manoela Reis Palestra

Arenas Esports

10h: Free Fire Maricaense

11h: EAFC Estadual

10h30: Counter-Strike 2 Estadual

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca