Acidente deixa dois feridos e trânsito congestionado na Ponte Rio-Niterói

Um acidente de trânsito na Ponte Rio-Niterói deixou duas pessoas feridas no final da manhã desta sexta-feira (19). Um carro de passeio colidiu com uma motocicleta em uma das faixas sentido Rio, por volta das 11h45. A batida congestionou o trânsito no trecho e o tempo de travessia chegou a 46 minutos.

As vítimas não foram identificadas. Ambas foram socorridas; uma delas foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. Já a outra pessoa ferida recebeu atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, na Região Central do Rio. O estado de saúde delas não foi informado.

Por conta da batida, duas faixas da pista sentido Rio precisaram ser interditadas nesta manhã, o que complicou o trânsito para quem ia em direção a capital. A lentidão chegou a deixar o tempo de travessia de 46 minutos às 11h36. O fluxo foi normalizado alguns minutos depois, mas a travessia só voltou à média regular de tempo, de 13 minutos, às 12h55, de acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via.