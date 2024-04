Vazamento de gás assusta moradores de Neves, em São Gonçalo

Um vazamento de gás assustou moradores do bairro Neves, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (19). A tubulação foi atingida acidentalmente durante as obras de Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). O reparo já foi realizado no local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, "houve um vazamento de gás por volta das 10h40 no trecho 1 do MUVi". Ainda segundo a prefeitura, não houve necessidade de promover alterações no trânsito.

Nas redes sociais, algumas pessoas demonstraram preocupação, publicando vídeos e comentando sobre o vazamento. "Eu nem estou em Neves e tô nervosa c esse vazamento de gás", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

A Naturgy, concessionária responsável pela distribuição de gás, informou que "sanou, às 10h58, o escapamento de gás em sua rede localizada na Rua Maurício de Abreu s/nº, em São Gonçalo. A rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros na manhã desta sexta-feira, 19/04. Técnicos da companhia continuam no local para executar os últimos reparos. Não houve interrupção do fornecimento."

A empresa informou ainda que "desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado". Neste documento, a cncessionária recomenda que "entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás."