Programação cultural do fim de abril em Niterói tem teatro, dança, jazz, MPB e choro

A programação cultural montada pela Fundação de Artes de Niterói (FAN) para o final de abril está repleta de atrações. As artes cênicas e a música ganham destaque na agenda, com apresentações de teatro, dança e shows de jazz, bossa nova, MPB e choro. O ator Jayme Periard celebra 40 anos de carreira com a peça “A Quebra”, no Theatro Municipal, que também terá o espetáculo “Carlota” da Focus Cia. de Dança. A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe homenagem a Rita Lee e Raul Seixas, show de Débora Ondina em tributo às damas negras do jazz e da bossa nova, além da MPB de Yuri Corbal e a comédia teatral “Eu Odeio Cássia Eller”. O Dia Nacional do Choro (23) será comemorado em três palcos na cidade. Confira a programação completa:

Leia também:

Botafogo vence Atlético-GO e conquista primeira vitória no Brasileirão

Justiça mantém prisão de Érika de Souza, acusada de levar o tio morto para pegar empréstimo



Jayme Periard celebra 40 anos de carreira no Theatro Municipal de Niterói, com “A QUEBRA”

Comemorando 40 anos de carreira, Jayme Periard sobe ao palco do Theatro Municipal de Niterói, em curta temporada, com o espetáculo “A Quebra”, nos dias 19, 20 e 21 de abril. Com dramaturgia de Regina Antonini, a peça nos leva a conhecer e refletir sobre os inúmeros casos de abuso sexual contra menores na Igreja Católica.



Amplamente retratadas no cinema e com grande cobertura da imprensa mundial nos últimos anos, essas histórias são agora apresentadas pela primeira vez no teatro. Em vários países, comissões independentes têm feito levantamentos sobre os abusos. A maioria ocorreu quando as crianças tinham entre 9 e 14 anos.

Para a autora, a peça serve como um alerta. “Que as pessoas acordem, despertem para esse assunto, principalmente os pais que têm filhos pequenos. Que entendam que isso pode acontecer com qualquer criança. A gente tem que escutar os nossos filhos, tem que prestar atenção no comportamento deles. Não pode achar que é tudo fantasia da cabeça deles, porque não é”.

O Espetáculo – Jayme Periard se reveza nos quatro personagens do espetáculo: o cardeal, o jornalista, o padre e a vítima. Revelando, através deles, o silêncio sobre esses crimes no Brasil.

40 anos de carreira – Em uma trajetória de 40 anos, Jayme Periard traz na bagagem muitos sucessos em novelas e minisséries, passando pela TV Globo, Rede Record, TV Bandeirantes, SBT e pela extinta TV Manchete. Atuou em “A Gata Comeu”, “Dona Beija” (Manchete, 1986), “Roda de fogo” (Globo, 1986), “Brega & Chique” (Globo, 1987), “Mandala” (Globo, 1987) e “Despedida de solteiro” (Globo, 1992), “O Portador” (Globo, 1991); “Xica da Silva” (Manchete, 1996); “Mandacaru” (Manchete, 1997), “Amor e revolução” (SBT, 2011); “Escrava mãe” (Record, 2016), entre outras.

Serviço:

A Quebra – com Jayme Periard

Datas: 19 a 21 de abril

Horário: 20h (sexta) | 19h (sábado) | 18h (domingo)

Classificação etária: 16 anos

Duração: 60 min

Ingresso: R$ 60,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908

Sala Nelson recebe homenagem a Rita Lee e Raul Seixas

Após passar com sucesso pelo Teatro Riachuelo Rio, o musical Rita & Raul – Na Alquimia do Roque Enrow; que reúne dois gênios do rock’n’roll nacional com ousadia e criatividade, chega a Niterói pela primeira vez, em única apresentação na Sala Nelson Pereira dos Santos, no sábado, dia 20 de abril, às 20 horas.

O show reúne um seleto repertório e resgata a sinergia desses dois incomparáveis artistas: Rita Lee e Raul Seixas. Os principais sucessos são apresentados em releituras ousadas, com novos arranjos e alguns mashups, que fazem a mistura simbiótica entre duas músicas, numa alquimia que reforça a forte sintonia entre Rita e Raul.

O resultado musical é original e criativo. Mesmo com toda referência que se tem dos dois grandes ícones do rock nacional, não há a menor pretensão de imitá-los. Existe um enorme respeito e imenso cuidado dos artistas em repercutir e fazer ecoar o precioso legado. A Portal Produções e o experiente quinteto formado por Aline Lessa (voz e teclados), Luiz Lopez (voz, guitarra, violão de aço e teclados), Lancaster (contrabaixo), Allyson Alves (guitarra) e Kelder Paiva (bateria) embarcaram nessa viagem e mergulharam fundo nesses dois repertórios incríveis.

Serviço:

Rita & Raul – Na Alquimia do Roque Enrow

Data: Sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 20h

Ingressos: R$ 100,00 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Classificação: Livre – Menores somente acompanhados dos responsáveis

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Débora Ondina faz tributo às damas negras do jazz e da bossa nova

“Estrelas de Ébano – um tributo às damas negras, do Jazz à Bossa Nova” é um show-tributo às cantoras negras que, com suas composições e sonoridades, transformaram a história da música. O evento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, na quinta-feira, 25 de abril, às 19h.

Com uma proposta intimista e inspiradora, Débora Ondina apresenta um repertório surpreendente que revisita clássicos do jazz e do blues, do samba e da bossa nova, mostrando como essas vozes ecoam até hoje. Na apresentação, músicas de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Elizeth Cardoso, Dolores Duran e Leny Andrade.

Serviço:

Estrelas do Ébano

Data: Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 19h

Ingressos: R$ 50,00 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Classificação: Livre

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos – Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Yuri Corbal faz show na Sala Nelson Pereira dos Santos

A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe na sexta-feira, 26 de abril, às 20h30, o show “Mais uma vez de volta ao recomeço”, do cantor e compositor Yuri Corbal.

No show, o cantor apresenta as músicas do seu novo álbum, singles já lançados, releituras de clássicos que o influenciaram e versões de artistas como Belchior, Ney Matogrosso, Novos Baianos, Rubel etc. Com formação de banda completa, a apresentação passa por momentos altos e intimistas.

Mais uma vez de volta ao recomeço é o primeiro álbum de Yuri Corbal. Gravado e produzido entre novembro de 2021 e agosto de 2022, é definitivamente um salto na sonoridade do artista e o ápice de sua maturidade musical. Com a produção de Iuri Cunha (Ganhador do Grammy Latino) e Matheus Cunha, o trabalho conta com nove faixas inéditas que retratam a realidade dos dias atuais sob a ótica do cantor, trazendo hits energéticos, canções reflexivas e lovesongs intimistas.

Em cinco anos de carreira solo, Yuri Corbal bateu a marca de mais de seis milhões de plays. Fora das plataformas, Yuri também mantém uma presença significativa, com clipes veiculados em canais como Multishow, Bis, Music Box Brazil e WooHoo, músicas em rádios de diversos estados e lançamentos que fazem parte da sonorização de grandes marcas. Nos últimos anos, realizou apresentações e dividiu noites e festivais com artistas como Nando Reis, Natiruts, Maneva e Jorge Vercillo.

A abertura será do cantor e compositor niteroiense Enzo Yuki. As músicas falam sobre as desilusões amorosas de quem está descobrindo o amor e a si mesmo, e retratam de forma intensa e livre de amarras a melancolia, a paixão e uma ponta de otimismo.

Serviço:

Yuri Corbal

Data: Sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 80,00 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Classificação: Livre

Duração: 70 min

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos – Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Focus Cia. de Dança apresenta seu novo espetáculo no palco do Theatro Municipal de Niterói

A Focus Cia. De Dança faz uma curta temporada, de 26 a 28 de abril, no Theatro Municipal de Niterói, com o seu mais recente espetáculo “Carlota”. Na apresentação, a Cia traz a potência do movimento contemporâneo, uma das marcas dos seus trabalhos. Ao criar “Carlota”, Alex Neoral presta homenagem às suas mestras (Regina Sauer, Giselle Tápias, Deborah Colker e Carlota Portella) e investiga e propõe novas possibilidades do bailar austero somado às composições do genial bandoneonista Astor Piazzolla.

“Carlota” pincela da matriz do tango, poucas referências diretas, e quando aparecem, as ressignifica em sequências únicas que são aplicadas em diálogos entre os corpos dos oito bailarinos no palco. A passionalidade não está no clichê e nas imagens óbvias que lembramos das famosas e apaixonantes danças de casais, e sim na força da mistura dessa envolvente música com os vigorosos movimentos da Focus. No vértice está o drama do abandono, característica indissociável do principal convidado da cena: o “señor” tango. Os oito bailarinos se encontram em composições em grupos, quintetos, quartetos, solos e também danças a dois.

A Companhia – Com 26 obras e 16 espetáculos no repertório, a Focus Cia de Dança se consagrou. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá.

Serviço:

Datas: 26 a 28 de abril

Horário: 20h (sexta) | 18h (sábado e domingo)

Duração: 65 min

Classificação etária: 12 anos

Ingresso: R$ 40,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói

Tel: (21) 3628-6908

Comédia teatral “Eu Odeio Cássia Eller” faz curta temporada na Sala Nelson

O espetáculo “Eu odeio Cássia Eller” faz curta temporada na Sala Nelson Pereira dos Santos, nos dias 27 e 28 de abril. Com texto e direção de Anselmo Fernandes, e produção da Lobianco Produções, a montagem é estrelada por Flavia Pepe, Shanna Magalhães, Wanderson Bernardo, Jonathan Fiori e Anselmo Fernandes.

Uma comédia divertida e surpreendente mostra o momento em que um casal, prestes a se casar, resolve rever sua relação. Em um ponto de conflito bastante pitoresco, voltam ao início do relacionamento, fazendo um flashback da união. Porém, o inusitado é que faz o diferencial: tudo acontece na hora do casamento, no altar, em frente ao padre e aos seus convidados. Os próprios padrinhos e convidados encenam as histórias lembradas pelo casal, que envolvem diversão e conflitos cotidianos.

Serviço:

“Eu odeio Cássia Eller” – Teatro Adulto

Datas: 27 e 28 de abril de 2024

Horários: Sábado 20h | Domingo 19h

Duração: 70min

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 60,00 (inteira)

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos – Centro Petrobrás de Cinema

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Dia Nacional do Choro terá três palcos na cidade na terça-feira, 23 de abril

O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, uma das figuras exponenciais da música popular brasileira, e em especial do choro, considerado o primeiro gênero musical urbano do Brasil. Para lembrar e eternizar o mestre e deus discípulos, vai rolar uma manhã de muita musicalidade em três diferentes palcos na cidade, sempre às 11h.

A festa do chorinho começa no “Palco Vou Vivendo” montado no Horto do Fonseca, com os rapazes do Clube do Choro e a participação especial da cantora Mônica Mac e da flautista Ana Paula Cruz. As comemorações passam pelo “Palco Carinhoso”, no coreto do Campo de São Bento, com os músicos do Choro na Rua e o cantor Marcos Sacramento. O “Palco 1 X 0”, montado no Horto do Barreto, se apresentam Whatson Cardozo e o Choro Araribóia, que terão como convidados Ronaldo do Bandolim e André Jamaica.

O choro entra na cena musical brasileira em meados e final do século XIX. Nesse período se destacam nomes como Joaquim Callado, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth. Inicialmente, o gênero mesclava elementos da música africana e européia e era tocado principalmente por funcionários públicos, instrumentistas das bandas militares e operários têxteis. O termo choro resultaria dos sons plangentes, graves (baixaria) das modulações que os violonistas exercitavam a partir das passagens de polcas que lhes transmitiam os cavaquinistas, que induziam a uma sensação de melancolia.

Com onze anos de estrada, o Clube do Choro de Niterói nasceu com o objetivo de pesquisar, divulgar e preservar o choro. Promoveu suas primeiras reuniões na Praça da Cantareira e propiciou uma aproximação do gênero com os estudantes da Universidade Federal Fluminense e o público em geral. O quarteto, formado por Paulinho Bandolim (bandolim), Leo Fernandes (violão de 7 cordas), Phelipe Ornellas (cavaquinho) e Diogo Barreto (pandeiro), passeia por compositores consagrados como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth e outros.

A niteroiense Monica Mac é pedagoga por formação e cantora por devoção. Há mais de 20 anos dedica-se exclusivamente à música, tendo o samba papel de destaque no seu repertório. Pesquisadora da MPB, Monica encontra na obra dos grandes mestres e revelações a inspiração para o seu trabalho.

Graduada em música pela UNIRIO, com mestrado em Práticas Interpretativas e pós-graduação em Arteterapia pela mesma instituição, a flautista Ana Paula Cruz possui uma formação sólida tanto erudita quanto popular. Seus estudos incluíram colaborações com professores nacionais e internacionais, participação em diversos festivais e uma notável turnê internacional em 2000.

O Coletivo Choro na Rua, formado em 2016, tem como missão a prática da roda de choro, que ajuda a manter viva a rica tradição instrumental do gênero no Brasil. O grupo, que se tornou referência no Polo Gastronômico de Icaraí, é formado por Silvério Pontes, Alexandre Maionese, Tiago Souza, Bebe Kramer, Henrique Cazes, Alessandro Cardozo, Rogério Caetano, Vinicius Magal, Charles da Costa, Netinho Albuquerque e Rodrigo Jesus. Uma das vozes mais elogiadas da recente safra de intérpretes do samba – que tem na redescoberta da Lapa seu circuito referencial – o niteroiense Marcos Sacramento não se encaixa em rótulos. Ele é hoje um intérprete capaz de alinhar em um mesmo roteiro delícias de Noel Rosa ou Cartola com artistas contemporâneos.

O Choro Araribóia surgiu da ideia de criar um coletivo de músicos de Niterói para atuar em diversos gêneros da música brasileira. Para o dia Nacional do Choro, o diretor artístico e clarinetista Whatson Cardozo convidou o instrumentista Ronaldo do Bandolim e o compositor e cantor André Jamaica. A apresentação contará com os músicos Daniel Karin (pandeiro), Maico Lopes (trompete), Fabiano Segalote (trombone), Marcio Hulk (cavaquinho), Lucas Marques (violão) e Gabriel Policarpo (percussão).

Serviço:

Palco Vou Vivendo

Local: Horto do Fonseca, 11h

Horário: 11h

Atração: Clube do Choro com participação especial de Mônica Mac e da flautista Ana Paula.

Palco Carinhoso

Local: Coreto do Campo de São Bento, 11h

Atração: Choro na Rua com participação especial de Marcos Sacramento.

Palco 1 X 0

Local: Horto do Barreto, 11h

Atração: Whatson Cardozo e Choro Arariboia convidam Ronaldo do Bandolim e André Jamaica.