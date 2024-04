Cidades da região metropolitana decretam ponto facultativo na segunda-feira (22)

Dia de São Jorge, santo padroeiro do Estado do Rio, é celebrado em 23 de abril - Foto: Divulgação/Arquivo OSG/Julio Diniz

O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo no dia 22 de abril de 2024 nas repartições públicas estaduais. A data antecede o dia da celebração do “Dia de São Jorge”, santo padroeiro do Estado do Rio de Janeiro – junto com São Sebastião. A prefeitura do Rio de Janeiro e algumas cidades da Região Metropolitana acompanharam a decisão e "emendarão" os feriados de Tiradentes e de São Jorge. No entanto, ambos os governos esclareceram que as unidades de saúde destinadas a urgências e emergências operarão normalmente nesse dia.

Em Niterói, as unidades de saúde com atendimento de urgência e de emergência funcionarão 24 horas por dia durante o ponto facultativo desta segunda-feira (22) e feriado na terça-feira (23). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Da mesma forma, os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca.

Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família não abrirão na segunda e retornarão às atividades na quarta-feira (24).

Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar, normalmente, durante todo o período do feriadão (de sábado, 20; a terça, 23).

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), em Vila Três, fica fechado sábado (20) e domingo (21). Na segunda (22), ele abre, normalmente, para as consultas e exames pré-agendados, das 8h às 17h. A unidade fica fechada na terça-feira (23).

As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto, ficam abertas 24h durante todo o feriadão, assim como a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, que realiza os testes para detectar o coronavírus e dengue com encaminhamento médico, abre na segunda-feira (22) e na terça-feira (23), das 8h às 13h. O CT fica fechado sábado e domingo. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h durante todo o período.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem no sábado (20), das 8h às 12h, para as vacinações contra o coronavírus e para a nova Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2024 para todo o público com mais de seis meses. Depois, as clínicas só reabrem na quarta-feira (24), às 8h.

Os polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, e Hélio Cruz, em Alcântara; abrem, respectivamente, na segunda (22) e na terça (23), das 8h às 12h, exclusivamente, para a aplicação da vacina antirrábica humana. Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de sábado (20) até terça-feira (23). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Semsa informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quarta-feira (24).

Em Itaboraí também haverá ponto facultativo na segunda-feira (22). Os serviços essenciais do município funcionarão nos horários normais, sendo considerada falta grave a ausência dos servidores plantonistas.