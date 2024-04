Estudantes de Itaboraí são premiados pelo projeto ‘Imagens que Transformam'

Realizado com alunos do 8º e 9ª ano do Ensino Fundamental, a iniciativa buscou impactar professores e alunos sobre o consumo da água estendendo sua repercussão e criando vínculos tanto com a comunidade escolar, quanto com a comunidade local - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Dois alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de duas unidades da rede municipal de ensino de Itaboraí foram premiados pelo projeto ‘Imagens que Transformam’, promovido pelo Instituto Aegea e Águas do Rio, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A iniciativa é um projeto educacional que utiliza a fotografia e a publicidade como meios de expressão, buscando incentivar a reflexão dos alunos sobre a relação da água com saúde, alimentação, florestas e resíduos.

Os estudantes premiados são alunos da Escola Municipal Prefeito Milton Rodrigues Rocha, no Areal, e Escola Municipal José Ferreira, no Parque Aurora. Ontem (18), foi realizada a culminância do projeto com a entrega de livros contendo todas as imagens selecionadas para os estudantes premiados. A entrega aconteceu no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, no Centro.

A vencedora do projeto foi a aluna Ana Júlya de Azevedo, de 15 anos, da Escola Municipal Prefeito Milton Rodrigues Rocha, no Areal, responsável pela captura de uma imagem com um chuveiro caindo água, no banheiro da casa de sua avó e a frase "Um minuto a mais parece pouco, mas o desperdício é grande". Outro aluno itaboraiense premiado foi o aluno Kayki Brandão, de 16 anos, da Escola Municipal José Ferreira, que teve a sua imagem premiada no júri popular e técnico do projeto.

"Fiquei muito feliz ao ganhar essa premiação. É um projeto muito bacana, onde pudemos observar a importância do uso consciente de água. Com certeza, é uma vitória não só minha, mas como toda a Escola Municipal Professor Milton Rodrigues da Rocha", disse Ana Júlya.

Realizado com alunos do 8º e 9ª ano do Ensino Fundamental, a iniciativa buscou impactar professores e alunos sobre o consumo da água estendendo sua repercussão e criando vínculos tanto com a comunidade escolar, quanto com a comunidade local. O projeto foi iniciado, no ano passado, com oficinas presenciais de formação para os professores, que orientaram os alunos para a produção das imagens dos trabalhos, que passaram pela análise de um júri e votação popular.

A subsecretária de Gestão e Ensino da SEMED, Glaúcia Vieira, destacou a importância de projetos como o "Imagens que Transformam" para os alunos da rede municipal de ensino.

"É sempre bom ressaltar que a Secretaria de Educação está de portas abertas para projetos que sejam benéficos para os nossos alunos. E o "Imagens que Transformam" é fundamental nessa conscientização sobre o meio ambiente, fazendo com que os nossos alunos sejam multiplicadores de conhecimento", afirmou a subsecretária.

As produções passaram pela etapa de votação popular e comissão julgadora para eleição das duas melhores campanhas de cada cidade. Dentre as cidades participantes, estão Itaboraí (RJ), Miracema (RJ), Cordeiro (RJ), Barcarena (PA), Campo Grande (MS), Manaus (AM), Penha (SC) e São Francisco do Sul (SC).