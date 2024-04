Maricá confirma distribuição de 6.500 garrafas de água mineral aos moradores

Os moradores da região sofrem com a falta de abastecimento de água desde o dia 03/04 - Foto: Divulgação-Gabriel Ferreira/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai distribuir 6.500 garrafas de água mineral nesta quarta-feira (17/04) aos moradores de Itaipuaçu e Inoã, que ainda sofrem com a falta de abastecimento de água desde o dia 03/04. A ação ocorrerá entre 9h e 16h.

Cada pessoa pode levar um fardo com seis garrafas de 1,5 litro. A Escola Municipal Marquês de Maricá fica na Rua Douglas Rienti, 0, Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu. As garrafas foram doadas pela concessionária Águas do Rio.



O secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro, reforça que a parceria com a concessionária é fundamental para amenizar os transtornos causados pela interrupção do abastecimento.



“Esperamos que a situação logo se resolva. A população pode contar com apoio da prefeitura para juntos buscamos soluções e a resolução para a falta de abastecimento”, disse Thiago.



Os moradores da região sofrem com a falta de abastecimento de água desde o dia 03/04, quando ocorreu uma interrupção na captação pelo Sistema Imunana-Laranjal pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), que abastece as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá.

