Jovem acusado por tráfico no Nova Grécia é preso em São Gonçalo

Com ele, agentes encontraram centenas de pinos de cocaína - Foto: Divulgação/PMERJ

Um jovem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo, foi capturado na manhã desta terça-feira (16). Ele foi preso com uma carga de drogas. Próximo ao local onde ele foi detido, os agentes encontraram uma arma de fogo.

De acordo com agentes do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe estava em patrulhamento na rodovia RJ-104, na altura de Tribobó, quando viram um homem em atitude suspeita próximo a entrada da Nova Grécia. Os agentes seguiram e, durante a abordagem, encontraram 680 pinos de cocaína e três aparelhos de rádio transmissão.

Durante buscas na região, os agentes encontraram uma pistola, com cinco munições, abandonada em um terreno próximo ao local onde o suspeito foi preso. A arma foi levada junto do suspeito e do material ilícito para a Delegacia responsável.