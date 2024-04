Quinta edição do Circuito Blueman promete agitar mais uma vez as areias de Icaraí

Nos dias 4 e 5 de maio, das 8h às 18h, a Praia de Icaraí vai receber a 5ª edição do Circuito Blueman Niterói. Com oito quadras preparadas para receber disputas de vôlei de areia, o torneio já junta em torno de 350 atletas de diferentes categorias. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói vai acontecer no trecho de areia entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva.

Mais que um torneio esportivo, o Circuito Blueman Niterói, apontado como o segundo maior em estrutura do Estado do Rio, é uma festa com atração para todos, atletas ou não. As disputas incluem desde crianças, com jovens de até 17 anos, a adultos e pessoas da terceira idade, com categorias que incluem esportistas de 30, 40, 50 e mais de 60 anos. Os atletas, divididos por idade e sexo, se dividem em duplas e quartetos para se enfrentarem ao longo do torneio.

O evento está com inscrições abertas através do telefone (21) 99702-2586

Vale reforçar que além das quadras, há diversas outras atrações como a tenda acrobática do projeto Pendurados, áreas para expositores e praça de alimentação, Slackline Niterói, vôlei de mesa e toda a infraestrutura de apoio, como banheiros químicos. Ou seja, uma opção de lazer para todos, de todas as idades.

