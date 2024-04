Jovem morre afogado em piscina durante rave no Rio

Um ex-sargento do Exército e motorista de aplicativo, de 28 anos, morreu afogado após desmaiar na piscina de uma festa de música eletrônica na madrugada do último domingo (14), em um sítio em em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, Lucas Dantas do Nascimento passou mal durante o evento e acabou afundando na piscina. Ele teria fica debaixo d'água por cerca de 20 minutos, sem receber socorro.

O episódio aconteceu na rave Terratronic. Lucas foi ao evento para comemorar o aniversário de um amigo, de acordo com a família. Durante a rave, ele disse a colegas que estava se sentindo mal e que iria para a piscina molhar o corpo para se recuperar. Ele acabou afundando e foi resgatado minutos depois, ainda com alguns sinais vitais.

O jovem chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas acabou não resistindo e morreu na unidade. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi afogamento. A família acusa a organização da festa de negligência e omissão de socorro. Além disso, os familiares contam que as primeiras informações sobre a morte que receberam foram obtidas através da internet; a organização do evento só teria os procurado para esclarecer detalhes mais tarde.

A 36ª DP (Santa Cruz) registrou o caso e está investigando o episódio. Em nota, a equipe responsável pela rave Terratronic disse que prestou "apoio e solidariedade à família do jovem" e que se colocou "à disposição não apenas da família como das autoridades responsáveis pela investigação".

"A equipe Terratronic esclarece que o evento realizado no último domingo 14/04/2024 aconteceu com toda a documentação necessária e exigida pelos órgãos públicos, atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços exigidos pela legislação, ressaltando que durante todo o período o evento contou com guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças", escreveu a direção do evento.