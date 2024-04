Delegacia de Niterói deflagra operação contra quadrilha que usa nome da Bienal do Livro para aplicar golpes

A ação acontece na Ilha do Governador, Zona Norte da capital do Rio - Foto: Divulgação

A ação acontece na Ilha do Governador, Zona Norte da capital do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) realizam uma operação, nesta terça-feira (16/04), para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de um grupo que fingiam ser representantes da Bienal do Livro para aplicar golpes. A ação acontece na Ilha do Governador, Zona Norte da capital do Rio. Até o momento, duas pessoas foram presas.

Segundo as investigações, sete pessoas fazem parte dessa quadrilha e vitimaram, até agora, 43 pessoas. O prejuízo total pode chegar a R$ 200 mil. De acordo com os agentes, em outubro do ano passado, uma vítima foi abordada no centro de São Gonçalo, Região Metropolitana, por duas mulheres que alegavam ser representantes da Bienal do Livro.

A oferta era a assinatura de revistas, mais um brinde, que era entregue no ato. Na hora de passar o cartão, os criminosos usaram duas máquinas, alegando que a primeira havia dado erro. No fim, fizeram duas compras indevidas em valores altos.



Quando soube da situação junto ao banco, a vítima contestou a compra e recebeu a notícia de duas mulheres presas em Niterói, por situação parecida. Ela comunicou o fato na delegacia, que iniciou uma investigação contra a quadrilha.