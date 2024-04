Maricá terá voos diários com tarifa social a partir de R$ 100; Confira!

O lançamento do programa Voa Maricá, terá voos comerciais diários operados pela Azul Linhas Aéreas a partir do dia 6 de maio - Foto: Prefeitura de Maricá

O lançamento do programa Voa Maricá, terá voos comerciais diários operados pela Azul Linhas Aéreas a partir do dia 6 de maio - Foto: Prefeitura de Maricá

O lançamento do programa Voa Maricá, terá voos comerciais diários operados pela Azul Linhas Aéreas a partir do dia 6 de maio, com viagens do aeroporto municipal para Viracopos, em Campinas (SP), e Brasília com tarifa social a partir de R$ 100. As vendas serão feitas pelo site (voamarica.com.br) a partir de 18/04 e serão aceitos pagamentos em Mumbuca, a moeda social de Maricá.

O prefeito Fabiano Horta visitou a feira de negócios, conversou com os expositores e destacou que o Voa Maricá vai conectar o município regionalmente com outras partes do Brasil.

Leia também :

Ana Luísa Magalhães lança livro infantil neste sábado (20) em São Gonçalo

Delegacia de Niterói deflagra operação contra quadrilha que usa nome da Bienal do Livro para aplicar golpes



“Isso é um marco importante porque mostra a capacidade que Maricá tem hoje de pensar seu futuro, de dialogar com novos circuitos de vindas a Maricá, de negócios para a cidade e da relação turística para o município. Nesse primeiro momento, Maricá abre essa janela tão oportuna para que a gente consolide as nossas políticas sociais, com preço social e conectando o município com São Paulo, Brasília e com o Brasil. Hoje, Maricá decolou”, declarou Fabiano.



Cerca de 95 mil pessoas cadastradas no programa Renda Básica da Cidadania terão direito à tarifa social, custada pela prefeitura. As passagens poderão ser compradas por qualquer pessoa, mas dois assentos em cada voo serão sempre reservados para a tarifa social, que terá o valor promocional de R$ 100 nos primeiros 60 dias e, depois, custará R$ 200, tanto para São Paulo, quanto para Brasília. Os voos para o público em geral custarão R$ 900 para Viracopos e R$ 1.100 para Brasília (tarifa cheia, sem os descontos previstos para compras com antecedência), mas também terão 50% de desconto durante dois meses, caindo para R$ 450 e R$ 550, respectivamente.

Hamilton Lacerda, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), afirmou que o aeroporto já funciona para o setor offshore e que agora terá voos comerciais para o Distrito Federal e São Paulo, onde os moradores poderão fazer voos para negócios sem precisar se deslocar para o Rio de Janeiro.

“É um sonho realizado. Isso vai alavancar a economia da nossa cidade e facilitar o transporte para outros estados. Com a tarifa social, os beneficiários do RBC poderão viajar, nos primeiros 60 dias, de Maricá para São Paulo por R$ 100”, afirmou Hamilton.

Os voos de ida para o aeroporto Viracopos sairão, diariamente, às 5h50, com chegada às 7h45, e o horário dos voos de retorno para Maricá será às 21h45. Quem seguir para Brasília pegará o mesmo voo em direção a São Paulo e fará uma conexão em Campinas, com troca de aeronave e chegada prevista às 10h45 no Distrito Federal. O retorno de Brasília para Maricá será às 18h20, também com conexão em São Paulo.