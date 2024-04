São Gonçalo facilita acesso da população a medicamentos

O Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo ganhou novo endereço na gestão do prefeito Capitão Nelson. Prestes a completar dois anos no Centro da cidade, o novo endereço facilitou o acesso de cerca de 5 mil gonçalenses que vão ao local mensalmente, seja para a retirada de medicamentos ou para a realização de cadastros e outros serviços.

No início da atual gestão, o Núcleo ficava na Secretaria de Saúde, no estacionamento do Shopping São Gonçalo, no Boa Vista. Percebendo a dificuldade dos usuários para chegarem ao local, houve a cogitação da mudança, que foi logo concretizada.

O Núcleo de Assistência Farmacêutica comporta os programas municipais PDA e Hiperdia, que distribuem aparelhos para medição da glicose e insulinas. A dona de casa Regina Célia da Costa, de 58 anos, vai buscar, mensalmente, a insulina para a sua mãe, que é diabética. “A mudança nos ajudou porque a maior parte dos ônibus passa no Centro da cidade. E, aqui, a gente sempre aproveita para fazer outras coisas”, disse.

A também dona de casa Carmem Lúcia Nascimento Campos, 65, foi ao local fazer atualização do cadastro do Hiperdia e trocar a bateria do aparelho de medição da glicose. “O atendimento aqui é muito bom. Eu pego as minhas fitas de medição no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, que é mais próximo da minha casa. E venho, sempre que preciso, fazer a manutenção do aparelho aqui e sou muito bem recebida”, contou.

A técnica de enfermagem Luciana Conceição da Silva, de 40 anos, foi buscar uma medicação de uso controlado para o pai dos seus filhos. “Ele é paciente psiquiátrico e faz tratamento no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Não pode ficar sem a medicação, que eu já pego há um ano e nunca tive problema”, contou Luciana.

Para ter acesso aos medicamentos – tanto dos programas municipais quanto do Ceaf – os gonçalenses devem preencher os protocolos estabelecidos pela Secretaria e Governo do Estado. Uma das exigências é ter o laudo médico especializado com a classificação internacional de doenças (CID) e ser morador da cidade.

“Qualquer pessoa que tenha laudo com CID pode ter acesso aos remédios. Basta preencher o protocolo que o Estado estabelece e passar pela aprovação da análise técnica da equipe da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Os medicamentos da atenção básica são retirados nos polos sanitários e clínicas municipais. Neste governo, os gonçalenses não ficam sem remédios”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

A lista de 190 medicamentos disponibilizados pelo Ceaf pode ser consultada no link: www.saude.rj.gov.br/medicamentos/lista-de-medicamentos/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf. O Núcleo de Assistência Farmacêutica fica na Travessa Jorge Soares, 157.