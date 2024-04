Cinco pessoas da mesma família em acidente na BR-101

Um grave acidente de trânsito na rodovia BR-101, já na altura do Espírito Santo, matou cinco pessoas da mesma família e deixou uma outra ferida. Dois carros de passeio e duas carretas colidiram na altura do km 435,3 da rodovia. A família era de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e estava indo visitar familiares no Espírito Santo, segundo relatos.

O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (12). Uma das carreta, que seguia no sentido Rio, tentou ultrapassar a outra entrando na contramão, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Na pista oposta, a carreta acabou colidindo de frete com o veículo onde a família estava. Um outro carro de passeio, que seguia atrás, também acabou batendo.

No carro que colidiu, estavam o casal Marcelo de Araújo, de 49 anos, e Gisele de Araújo, de 39 , além das irmãs e sobrinha dele: Cristina Araújo, de 51, Sandra Araújo, de 53, e Letícia Eriz, de 24. Nenhum deles resistiu aos ferimentos. Uma pessoa que etsava no outro carro atingido, que vinha atrás, atmbém ficou ferida e foi levada para um hospital no ES. Os motoristas das carretas não ficaram feridos.



Bombeiros, Polícia Civil e a empresa Eco 101 - concessionária que administra o trecho da rodovia - foram acionados ao local. O corpo das vítimas foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e liberado pela família. Ainda não há informações a respeito do sepultamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência.