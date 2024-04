Polícia ambiental resgata balão que caiu em São Gonçalo (vídeo)

Uma equipe do Grupamento de Polícia Ambiental da PM resgatou um balão colorido de papel, com cerca de 20 metros, que caiu na Rua Luiz Duques, na Água Mineral, em São Gonçalo, no início da manhã desse domingo (14).

A presença da polícia afugentou alguns 'baloeiros' que acompanhavam o movimento da queda do balão e se preparavam para tentar apanhá-lo. Os policiais responsáveis pelo resgate levaram o balão para a 82ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado.





Sergio Soares

Autor: Sergio Soares | Descrição:

