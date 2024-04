Unidade de saúde do Salgueiro é entregue à população

A Unidade de Saúde da Família (USF) Albert Sabin, no Salgueiro, foi entregue à população nesta sexta-feira (12). Revitalizada, ela é a 38ª unidade revitalizada entregue pela gestão do prefeito Capitão Nelson e terá as atividades reiniciadas na próxima segunda-feira (15). A USF tem capacidade para atender 4 mil usuários com mais dignidade e atendimento humanizado. As obras dos novos espaços obedecem todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre ambientes e acessibilidade.

A padronização das unidades da rede municipal da Atenção Básica é uma exigência do prefeito Capitão Nelson. Todos os novos postos de saúde estão padronizados e adequados conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade. As unidades contam com ambientes climatizados e com acessibilidade (rampa, piso tátil, barras e banheiros adaptados para pessoas com deficiência).



Os postos também recebem pisos novos, pintura, adequação dos espaços e revitalização da fachada. A USF Albert Sabin conta com uma equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF) com capacidade para atender quatro mil usuários. Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde.



A unidade também conta com profissionais do eMulti, que é composto por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Além dos profissionais, programas da Atenção Básica estarão disponíveis. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais e vacinação.



“Entregamos mais essa unidade para a população. A mudança está acontecendo em todos os bairros, sem exceção. E essa unidade é mais uma prova disso. Não estamos fazendo obra nos bairros de maior circulação. A saúde e o atendimento humanizado e com dignidade é para todos. Para isso, estamos trabalhando incansavelmente. Contamos com a dedicação e colaboração dos funcionários e dos pacientes com o cuidado com o posto, que é de todos os moradores”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 - José Avelino, Tribobó

5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

7 - Badger da Silveira, Tribobó

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

10 - Aníbal Porto, Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 - Luiza de Marillac, Novo México

13 - Irmã Dulce, Trindade

14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Getúlio Vargas, Boa Vista

17 - Candoza

18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia

19 - Anaia

20 - Victor Chimelly, Paiva

21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador

22 - Neuza Goulart, em Palmeiras

23 - José Bruno Neto, Boa Vista

24 - Altair da Silva, Mutuá

25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

27 - Adolfo Lutz, Amendoeira

28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

29 - Bento da Cruz, Porto Novo

30 - Louis Pasteur, Guaxindiba

31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina

32 - Doutel de Andrade, Maria Paula

33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê

34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

35 - Clínica Gonçalense do Colubandê

36 - Bocayuva Cunha, Gradim

37 - Roberto Silveira, Vista Alegre

38 - Albert Sabin, Salgueiro

Postos em obra de revitalização e construção:

1 - Bandeirantes

2 - Itaúna

3 - Josias Muniz, Rio do Ouro

4 - Clínica Lagoinha

5 - Vista Alegre

6 - David Capistrano, Itaúna

7 - Água Mineral

8 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

9- Clínica de Neves

10 - Marileia Cardoso, Jóquei

11 - Elza Borges, Santa Luzia

