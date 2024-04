Após 53 dias internado, Faustão recebe alta hospitalar

Depois de passar 53 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (12). De acordo com o boletim médico da unidade, o apresentador foi liberado para seguir as orientações médicas em casa. Ele estava internado desde fevereiro, quando foi submetido a um transplante de rim.

Em depoimento ao colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", o apresentador disse que está bem e que agora realizará fisioterapia para dar continuidade à recuperação. "Está funcionando tudo, é só uma questão de paciência para funcionar a todo vapor. Agora, é a segunda fase, a de fazer fisioterapia em casa", disse Faustão.

Faustão realizou um transplante de coração no ano passado; alguns meses depois, ele começou a apresentar problemas de funcionamento no rim. Ele começou a ser submetido a diálises no final de 2023, mas acabou enfrentando complicações e precisou passar pela cirurgia em fevereiro. Alguns dias após o transplante, o organismo começou a rejeitar o órgão e a equipe médica começou a intensificar o tratamento. Na semana passada, a rejeição foi "vencida' de acordo com a família de Faustão.