Obras na Praça do Colubandê alteram trânsito nesta segunda (15)

O trânsito no entorno da Praça do Colubandê, em São Gonçalo, vai passar por mudanças na próxima segunda-feira (15). A Prefeitura Municipal anunciou que o tráfego nas vias ao redor precisará passar por interdições por conta das ações de drenagem na Praça, que recebe obras de revitalização desde fevereiro. As mudanças no trânsito acontecerão só na segunda (15), à princípio.

De acordo com a Prefeitura, haverá alteração no acesso à Ceasa pela Rua Capitão Juvenal Figueiredo, que ficará interditado de 14h às 22h. Quem quiser acessar a central de abastecimento durante esse período precisará utilizar a rua lateral, que fica entre a Praça do Colubandê e o Banco Itaú. Essa via operará em duplo sentido.

Já das 22h de segunda-feira (15) até às 6h de terça-feira (16), a interdição será feita em ambos os sentidos da Rua Capitão Juvenal Figueiredo desde o trecho da Praça do Colubandê até a Rua Salvatori. Com isso, quem passar pela Rua Salvatori será obrigado a acessar a RJ-104 pela direita.



O acesso à Avenida José Mendonça de Campos não será alterado nesse primeiro momento. Os guardas municipais estarão no local coordenando o trânsito durante as interdições, que inicialmente ocorrerão apenas na segunda-feira (15), mas poderão ser mantidas caso necessário.

Obras na praça estão em fase de obras de drenagem | Foto: Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

As obras começaram no final de fevereiro e devem ir até agosto. A previsão é que a nova praça tenha playground, academia para idosos, paraciclos, o primeiro ParCão (espaço para pets) do município, área para foodtruck, arquibancada, mobiliários e outros.

Segundo a Prefeitura, as pessoas em situação de rua que ocupavam a praça foram informadas sobre o projeto através de uma ação conjunta entre as Secretarias de Assistência Social e de Políticas sobre Álcool e Drogas. Na ocasião, foram informadas sobre o atendimento disponível no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).