Fila para cancelar contribuição sindical em SG 'dobra' o quarteirão; vídeo

Uma cena que se repete todos os anos. Nesta sexta-feira (12), trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Gêneros Alimentícios (Secgal), localizado do Mutondo em São Gonçalo, esperaram por horas em uma fila de quase 1km para cancelar a contribuição sindical.



A fila começou a se formar bem cedo, com pessoas chegando por volta das 4 da manhã. Houve a distribuição de senhas, entretanto algumas pessoas não conseguiram garantir o lugar.

O desconto varia de cargo, por exemplo, um açougueiro desconta R$ 60,00 enquanto operadora de caixa é descontado R$ 47,00. Funcionários de supermercados da região relataram que só foram notificados um dia antes do prazo final para o processo de anulação do desconto, que encerra justamente nesta sexta-feira (12).

“Não fomos informados, eu fiquei sabendo através do meu esposo. Estamos aqui, então o que acontece, não é questão de não vir. Podemos vir? Podemos, mas só que não tem nada correto, não avisam nada”, contou Renata Cruz Silva, 52.

Entre as principais reclamações dos trabalhadores, além da não notificação dos prazos, foi a desorganização, uma vez que havia apenas um atendente prestando os serviços. “O atendimento é bem rápido, é só eles lerem a carta, assina, carimba e pronto. Só que está demorando muito na fila. [...] Só tem um funcionário atendendo”, relatou Henrique Apolinário.



Outro ponto abordado foi a dificuldade enfrentada por quem estava na fila para utilizar o banheiro, porque as pessoas tinham que entrar no espaço do Sindicato, podendo perder o lugar na fila ou serem acusadas de passar à frente. Houve relatos, ainda, de pessoas que passaram mal por conta do calor.

A reportagem tentou contato com a administração do sindicato, mas não obteve retorno.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca





