Gratuito? Só para o público! Show de Madonna custará R$ 20 milhões aos cofres públicos do RJ

Gratuito para o público, o megashow da cantora Madonna, que acontece no próximo dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, custará R$ 20 milhões ao poder público do Rio de Janeiro.

Metade desse investimento será pago pela prefeitura da capital, de acordo com a publicação no Diário Oficial, no início desta semana, pela gestão de Eduardo Paes. Os outros R$ 10 milhões serão quitados pela administração estadual de Cláudio Castro, conforme será oficializado nos próximos dias. A equipe do governador prepara ainda uma ação de conscientização contra o feminicídio para o público do evento.

A esses R$ 20 milhões serão somados os recursos dos patrocinadores Itaú Unibanco e Heineken. Em contrapartida com os custos, município e estado receberão, além do retorno financeiro garantido no turismo e no comércio, cada um receberá mil ingressos VIP's para distribuir internamente. Os convidados serão alocados em frente ao palco, na lateral direita, diante do Copacabana Palace, onde a cantora estará hospedada.