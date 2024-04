Apple vai bloquear iPhones consertados com peças roubadas

A Apple anunciou, nesta sexta-feira (12), uma nova medida para combater o furto de smartphones da marca. Segundo a empresa, iPhones que foram consertados usando peças oriundas de aparelhos roubados passarão a ser automaticamente bloqueados. A medida funcionará em celulares com a função “Proteção de Dispositivo Roubado” ativada.

Até o momento, ainda não há previsão para quando a mudança passa a valer no Brasil. A previsão é de que a medida entre vigor primeiro nos Estados Unidos, em setembro, antes de funcionar no resto do mundo. O bloqueio acontecerá quando o iPhone for "zerado" para um processo de calibração, procedimento necessário para consertos em uma loja oficial ou uma loja autorizada.

A função “Proteção de Dispositivo Roubado” impede o ladrão de desbloquear o telefone mesmo que tenha acesso à senha inicial de desbloqueio do aparelho. O iPhone só será desbloqueado com reconhecimento facial (Face ID).