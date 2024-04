Após acordo com casa de apostas, Brasileirão "muda de nome"

O Campeonato Brasileiro vai começar a temporada 2024 com um 'novo nome'. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (12), que firmou um acordo com a casa de apostas online Betano pelos chamados "naming rights" - direitos de nomeação - da Série A torneio. Com o patrocínio, a logo do campeonato passa a trazer o nome "Brasileirão Betano" pelos próximos três anos.

A Betano vai substituir o Assaí Atacadista, patrocinador que detinha os "naming rights" da primeira divisão até a edição passada e 'nomeou' as últimas seis temporadas do torneio. A empresa de apostas esportivas já tinha acordos com a CBF para nomear a Série B do Campeonato, além da Copa do Brasil. Fora do Brasil, a empresa também comprou os direitos pela Conmebol Copa América 2024 e pela UEFA Euro 2024.

Os valores do contrato não foram divulgados, mas especulações apontam que o patrocínio pode ter custado algo entre 70 e 80 milhões de reais, segundo estimativas de mercado divulgadas pelo portal "ge". No acordo anterior, o Assaí pagava cerca de 50 milhões de reais a CBF pelos naming rights.

O Brasileirão Betano 2024 começa neste sábado (13). As primeiras partidas serão às 18h30;. o torneio começa com Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude no mesmo horário.