Neltur dá continuidade ao projeto de pesquisa Amigos da Jubarte

A Neltur- Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, órgão da Prefeitura de Niterói, dá continuidade, no próximo dia 15/6, no litoral do município de Niterói, aos estudos de aprofundamento e pesquisas do Projeto Amigos da Jubarte, que poderão futuramente, serem utilizadas no planejamento de roteiros ecoturísticos de observação da fauna marinha. Esta excursão, acompanhada de pesquisadores, biológos e guias, a primeira de 2024, é feita pela Ong Projeto Amigos da Jubarte, em parceria com a Neltur.

Leia também:



Cambalhotas, choro e apresentador no chão: entenda como foi a saída de Beatriz Reis

Niterói realiza o Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado (13)

Segundo o Presidente da Neltur, André Bento, o Projeto Amigos da Jubarte, ainda em fase de pesquisa, que estimula e incrementa o turismo de observação, é mais um potencial que destaca Niterói como um destino do Ecoturismo. “O desenvolvimento do turismo sustentável em Niterói, por meio da observação de baleias, da fauna marinha e outras espécies marítimas, futuramente, sem dúvida, poderá ser um novo roteiro para os turistas, gerando empregos e desenvolvimento para o município”, destaca Bento.

No período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023 foram realizados seis embarques com intuito de estudar a viabilidade da implementação e ordenamento do turismo de observação da fauna marinha no município.

Jubarte – A baleia jubarte é uma espécie que se reproduz em águas brasileiras, entre junho e novembro. Nesse período, cerca de 20 mil baleias passam pelo nosso litoral. É a espécie de baleia mais estudada e utilizada no turismo de observação no mundo. Suas acrobacias e suas nadadeiras peitorais – que alcançam 1/3 do comprimento total do corpo – tornam a Jubarte inconfundível. Seja para quem gosta de aventura, aposta no ecoturismo ou quer simplesmente reunir a família num passeio diferente, o turismo de observação de baleias surpreende por seu caráter recreativo, educativo, científico e econômico.